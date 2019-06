Arcelor adelanta el cierre de las baterías de Avilés al 1 de octubre Instalaciones de Arcelor en Avilés. / EFE La empresa plantea importar cok hasta que las de Gijón estén en marcha e insiste en el mal momento del sector NOELIA A. ERAUSQUIN Gijón Viernes, 14 junio 2019, 15:57

Estaba previsto que Arcelor cuantificara hoy los efectos de la reducción de la producción en Asturias en el empleo, pero la multinacional sigue estudiando cómo incidirán los recortes en la plantilla, sobre todo, porque con cada reunión que mantienen con los sindicatos llega otra mala noticia que supone un nuevo ajuste. Esta mañana, el CEO del Clúster Asturias, Oswaldo Suárez, anunció que las baterías de Avilésadelantarán su cierre tres meses, del 31 de diciembre previsto y confirmado ayer mismo al 1 de octubre. Con ello se hará que coincida con la parada del horno alto 'B' de Gijón, que se someterá a un mantenimiento extraordinario (el cambio de los circuitos de refrigeración), pero que no cuenta con fecha de arranque tras decidir bajar la producción en Asturias.

Sin baterías en Avilés y con las de Gijón aún en obras, para abastecer el horno alto 'A', que seguirá en marcha, se recurrirá a importar cok, seguramente de otras plantas europeas, como las de Bremen, Dunkerque o Fos, ya que se prevé que haya un excedente en este combustible, toda vez que también se parará el horno alto de la planta de Cracovia (Polonia) y el se alargará la parada del de Bremen (Alemania).

Incluso en el mejor de los casos, la situación tardará meses en normalizarse. La obra de las baterías de Gijón ha sufrido muchos problemas y retrasos y, aunque se apuran los plazos, no podrán estar listas a tiempo. Esta mañana la compañía dio un nuevo calendario que, en este caso, adelanta el último previsto. Hace unas semanas, el grupo había retrasado la puesta en marcha de la primera batería de octubre a diciembre, sin embargo, esta mañana la fijó en noviembre. No obstante, se calcula que la curva de arranque dure dos meses y que, por tanto, hasta enero los primeros 45 hornos no puedan estar a pleno rendimiento. Para encender los otros 45 habrá que esperar hasta abril de 2020, cuando la última previsión apuntaba a marzo, lo que sitúa dentro de un año la fecha en la que las baterías puedan ser plenamente productivas. Mientras, el personal de las de Avilés trabajará, en parte, en el apagado de las antiguas y recibirá la formación necesaria para las nuevas. Los excedentes serán recolocados en otras líneas.

Suárez volvió a insistir ayer en la mala situación por la que atraviesa el sector en Europa, pero también se espera que se trate de problemas coyunturales que permitan arrancar las instalaciones con normalidad en algunos meses. No obstante, la compañía no pone plazos para ello y todo dependerá del comportamiento del mercado.

De momento, el horno alto 'B' parará en octubre y se procederá al cambio de los 'staves' sin fecha prevista para el arranque, aunque todo apunta que no será hasta enero, cuando se complete la reforma de la segunda fase de la acería de Avilés, la LDIII. Las obras en esta se esperaba que comenzaran el 1 de octubre, pero problemas de suministro retrasarán el inicio hasta noviembre, con la previsión de finalizarlas a finales de enero. De recuperarse el mercado, será entonces cuando podría arrancar de nuevo el horno alto 'B'. Cada mes que esté parado supondrá un recorte de 100.000 toneladas, que se añadirán a las 700.000 ya anunciadas en mayo, sobre 4,2 millones de toneladas de producción del año pasado.

Estos retrasos y paradas en la cabecera de las plantas podrían tener o no efectos en las líneas acabadoras. Todo lo marcará el mercado. Según Suárez, si hay cartera de pedidos se traerán desbastes de otras factorías para que sean laminados. Además, también advirtió de que Largos, que hasta ahora se está librando de los ajustes, vuelve a atravesar problemas. En el caso del alambrón se está viendo muy afectado por el incremento del precio de las materias primas y una caída de los precios y de los pedidos, mientras que en carril se suman problemas de competitividad y de fiabilidad de la nueva instalación, a pesar de haber recibido cuantiosas inversiones.

Ante estas incertidumbres, Suárez no se atrevió a hablar de cifras sobre los posibles afectados por el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que, previsiblemente, se tendrá que utilizar de forma intensiva en otoño. Como ya avanzó este periódico, todo apunta a que tendrán que ser regulados más de un millar de trabajadores. Además, es más que previsible que los eventuales contratados para dar vacaciones y que terminan contrato al final del verano no sean renovados y que haya también un importante impacto en los empleados de auxiliares. Se espera, no obstante, que las empresas que se encarguen del desmantelamiento de las baterías de Avilés puedan tirar de estas compañías y sus trabajadores.