Al menos seis grupos mantienen su interés por adquirir las plantas de Alcoa de Avilés y A Coruña Instalaciones Alcoa en Avilés. / Marieta La ministra de Industria subraya que el Gobierno tiene la voluntad de aprobar el estatuto del consumidor electrointensivo «antes de las elecciones» EFE Miércoles, 10 abril 2019, 16:00

El secretario general de Industria, Raúl Blanco, ha dicho este miércoles que se han presentado muestras de interés por parte de empresas tanto para adquirir la factoría de Alcoa en Avilés como la de A Coruña.

Tras participar en la comisión de seguimiento de los acuerdos por el mantenimiento de la actividad industrial en estas dos fábricas, que de no aparecer un comprador antes del 30 de junio se cerrarían, Blanco ha rehusado facilitar los nombres de los ofertantes ni la cuantía que ofrecen al fabricante de aluminio estadounidense para quedarse con las instalaciones, pues «la discreción es una garantía de éxito en estos casos». No obstantes, se sabe que seis grupos han mostrado su interés por adquirir las dos fábricas de la multinacional y, en caso de seguir adelante con el proceso, está previsto que las ofertas no vinculantes se presenten en torno al 15 de abril, según han indicado fuentes conocedoras del proceso. Entre los grupos que siguen interesados en ambas factorías destacan Cunext, Liberty House, Sherpa, BCT Metals, Sherpa y Atlas Holding.

Por otro lado, Blanco ha dicho que se está trabajando con la «máxima urgencia y diligencia» para que pueda ser aprobado el real decreto del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que no sólo es importante para toda la industria de gran consumo de electricidad, sino para «el marco que se van a encontrar los futuros inversores de Alcoa». Ha señalado que se han presentado numerosas alegaciones al proyecto de real decreto, que está pendiente de los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Consejo de Estado.

Respecto a la convocatoria de 91 millones de euros para compensar a la industria electrointensiva por los costes por emisiones indirectas de dióxido de carbono (CO2) que aprobó el Consejo de Ministros, Blanco ha explicado que se ha llegado al máximo posible que permitían los Presupuestos Generales de Estado (PGE) prorrogados. Ha indicado que esta cantidad es un 16,5 % superior a la del año pasado y mucho más que la que hubo en años anteriores, en que las cantidades oscilaron entre seis y cero millones.

El secretario general de Industria ha explicado que hay voluntad para que, cuando lo permita la disponibilidad presupuestaria, esa cantidad se incremente, pero ha subrayado que se ha llegado al máximo posible que permitía el presupuesto prorrogado «y eso es muestra de la prioridad y del compromiso con la industria electrointensiva».

Respecto a la reunión de la comisión de seguimiento, Blanco ha señalado que durante la misma se ha reiterado el pleno compromiso de las administraciones de estar presentes en todas las fases del proceso para mantener la actividad industrial en las dos plantas de Alcoa y «garantizar que haya un plan industrial detrás de los proyectos de inversión que actualmente están tratando ya directamente con la empresa». Ha añadido que van a seguir en esa línea en los próximos días teniendo contacto con cada uno de los proyectos.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha manifestado este miércoles que el Gobierno tiene la voluntad de aprobar el estatuto del consumidor electrointensivo «antes de las elecciones», así como encontrar posibles inversores para las plantas de Alcoa.