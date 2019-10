Barbón defiende a Sánchez y recuerda que Mittal no logró reunirse con Rajoy Apuesta por un alto nivel de cooperación con el Ejecutivo central para que se conozcan y atiendan las necesidades de Asturias J. L. G. OVIEDO. Jueves, 10 octubre 2019, 02:41

El presidente del Principado, Adrián Barbón, defendió ayer la labor de Pedro Sánchez en materia industrial y recordó que el máximo accionista de Arcelor, el empresario angloindio Lakshmi Mittal, intentó reunirse en varias ocasiones con el anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y no lo consiguió en ninguno de sus mandatos.

En respuesta a la interpelación de los portavoces de Podemos y Foro durante el primer turno de preguntas al jefe del Ejecutivo regional de la legislatura, Barbón destacó que Pedro Sánchez es el primer presidente nacional en mantener un encuentro con Mittal. Se espera que la reunión tenga lugar en breves fechas, después de la que ambos mantuvieron en enero en el marco del Foro de Davos. Según fuentes consultadas por este periódico, la cita podría ser inminente, incluso la próxima semana, aunque existen ciertos problemas de agenda.

La defensa de Barbón a la política industrial de Sánchez llegó en forma de respuesta a las críticas de ambas formaciones, centradas en el caso de Foro en la situación de Arcelor y la pérdida de 10.000 empleos en el sector industrial en la última década, lo que atribuyó a la política de los gobiernos central y autonómico, mientras que en el caso de Podemos se censuró la continuidad de estrategia, con idénticas fórmulas retóricas para ocultar que el proceso de desindustrialización de Asturias es «una política de Estado».

Barbón afirmó no callarse «ni debajo del agua» y no hacerlo tampoco ante el Gobierno central y señaló que la reducción de emisiones de CO2 responde a un mandato de la UE que no va a cambiar, lo que hace necesario un nivel de cooperación como la que mantiene con el Ejecutivo de Sánchez para que se conozcan y atiendan las reclamaciones de Asturias. Además, recordó que en Alemania la industria paga una tarifa eléctrica más baja a costa de que los consumidores vean incrementada su factura.