Beta entra en preconcurso de acreedores tras abandonar el negocio de los hidrocarburos La tienda que Beta tiene en la plaza de Italia, en Gijón. / LUIS SANTIAGO Patrocinador del Sporting como Teslacard, en la temporada 2017-2018, ha vendido sus gasolineras y cierra sus tiendas ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Martes, 18 junio 2019, 01:24

La empresa gijonesa Renowable Group, centrada desde hace años en negocios tan diversos como la distribución de hidrocarburos o la comercialización de alimentos ecológicos bajo la marca Beta, se encuentra inmersa en un preconcurso de acreedores, una figura legal que fija un plazo de cuatro meses para hacer frente al pago de acreedores. Se trata del último paso previo al concurso de acreedores y, por tanto, la empresa necesita negociar ahora los pagos que adeuda con sus distintos proveedores si no quiere terminar en quiebra.

La compañía, que había centrado sus principales líneas de negocio en la venta de hidrocarburos y en la comercialización de packs de energía y alimentos sostenibles, confirmó a este periódico la entrada en preconcurso de acreedores así como de la venta definitiva de todas las estaciones de servicio. En concreto, estas gasolineras se encontraban repartidas entre Tabaza, Noreña, Riaño, Colloto, Gijón, Onzonilla (León), As Pías (La Coruña), Benavente, Ponferrada y Elche.

«Nos encontramos en un proceso de refinanciación, algo esencial para llegar a acuerdos con los proveedores. Es cierto que la situación no es buena, pero ya hace meses que nos deshicimos de las estaciones de servicio», confirman desde la empresa.

También echó el cierre el pasado febrero la tienda Beta de Oviedo, donde comercializaban alimentos de cultivo sostenible y en la que ofrecían Teslacard, un producto destinado a englobar en una misma factura la electricidad, el gas, la gasolina o los alimentos. Precisamente Teslacard fue patrocinador principal del Sporting durante la temporada 2017-2018 y, actualmente, da nombre al TeslaCard Círculo, el principal equipo de baloncesto de Gijón. Fuentes cercanas a la compañía también señalan que la tienda Beta de Gijón, situada en la céntrica plaza de Italia, está próxima al cierre.

Los ya extrabajadores de las estaciones de servicio, por su parte, acumulan meses de conflicto laboral con la empresa. Como ya denunciaron en las páginas de EL COMERCIO el pasado diciembre, no recibieron el pago de sus nóminas, en algunos casos, desde octubre de 2018. Esto, sumado a que desde la empresa no se les daba de baja de la Seguridad Social, llevó a muchos empleados a no poder realizar una búsqueda activa de trabajo ni a cobrar el subsidio por desempleo.

«El dueño de todo esto no se presentó a ninguno de los juicios. El día 9 del mes pasado ya nos dio por fin de baja en la Seguridad Social y nos avisaron de la magistratura, él no se dignó a avisarnos. Seguimos sin cobrar desde el mes de octubre y este mes cobramos el paro de 10 días», sostiene una extrabajadora de la gasolinera Sporting, en la avenida de Manuel Llaneza de Gijón, la última que ya dejó de ser propiedad de la empresa.