Bruselas exigió al Gobierno que «ajustara» las condiciones de la subasta eléctrica «Nos engañaron a todos cuando dijeron que podríamos presentarnos sin problemas», critica la plantilla de Alcoa

Los recortes que contempla la nueva subasta de interrumpibilidad, tanto en bloques como en precio, son fruto de las directrices de Bruselas. Así lo afirman fuentes del Ministerio de Transición Ecológica que explican que «la Comisión Europea apuntó dos cosas sobre nuestro sistema: por un lado, demasiados megavatios para la puja y por otro, que partía con precios muy altos que debían ajustarse». La Unión Europea y también la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ven, desde hace tiempo, con recelo la subasta de interrumpibilidad, pues consideran que se trataría de una «ayuda encuebierta».

Sin embargo, esta nueva merma del sistema ha desatado el enfado de la industria electrointensiva que ya vio cómo la convocatoria anterior, de diciembre, se saldaba con un reparto económico más de un 50% inferior al de la celebrada en mayo de 2018. Para el Principado la reducción ha sido «sustancial» y ha llegado en un momento en el que la gran industria de la región se tambalea entre amenazas de cierre y recortes de producción. «Resulta muy preocupante para el sector», incidió el consejero de Industria, Empleo y Turismo, Isaac Pola, conformado en Asturias por Asturiana de Zinc, Arcelor Mittal y Alcoa.

De hecho, los trabajadores de esta última, inmersos en un proceso entre la venta y el cierre parcial de las instalaciones, cargaron ayer contra las condiciones «desfavorables» de esta última convocatoria y acusaron al Gobierno de mentir. «Nos engañaron a todos cuando nos dijeron que las plantas de Avilés y La Coruña podrían presentarse sin problemas a la subasta», criticaron. Ambas factorías se quedan finalmente sin poder participar como penalización por no haber prestado el servicio de interrumpibilidad desde que se suspendieron las cubas de electrólisis.

Desde Industria trataron de calmar los ánimos asegurando que esto no influiría en el proceso de venta de las plantas, pues estiman que las series de electrólisis tardarán en rearrancarse unos cuatro meses. Además, los inversores «tendrán garantizado un escenario atractivo a medio y a largo plazo para continuar con la producción de las plantas» a través del estatuto para las electrointensivas, que por el momento continúa revisándose y pendiente de incluir mejoras que permitan una rebaja de la factura eléctrica mayor para las grandes consumidoras.

El tiempo, no obstante, corre en su contra. Es más, Alcoa ya advirtió de que «si no se adoptan medidas urgentes que reviertan la situación, la producción de aluminio primario en España será inviable». Y Fernando Soto, director general de la Asociación de Grandes Consumidoras de Energía (Aege), aseguró el lunes en una entrevista con este diario que «la nueva convocatoria de la subasta no se comprende, solo genera más incertidumbre».