Bruselas pide explicaciones a Shein por la venta de muñecas sexuales con aspecto de niña

La Comisión Europea ha pedido explicaciones este miércoles a Shein por el escándalo de la venta de muñecas sexuales con aspecto de niña en Francia. ... Las informaciones preliminares a las que ha tenido acceso Bruselas muestran que la plataforma digital ofrece productos que son ilegales en la Unión Europea (UE), según la Ley de Servicios Digitales, en particular «muñecas sexuales con aspecto de niña y armas»

El portavoz de Soberanía Tecnológica del Ejecutivo comunitario, Thomas Regnier, Bruselas sabe a través de las autoridades francesas que Shein ha vendido estos productos en Francia y es algo «que nos tomamos muy en serio». «Ahora estamos evaluando si Shein supone un riesgo sistémico para la UE y hemos pedido a la compañía que nos indique qué medidas ha puesto en marcha para evitar esta situación y que los menores no puedan acceder a estos productos», ha explicado, sin detallar si la Comisión lanzará una investigación sobre esta plataforma digital.

Con todo, Bruselas sospecha que Shein «puede suponer un riesgo sistémico para los consumidores europeos» por lo que ha exigido a la plataforma que detalle qué medidas ha puesto en marcha para evitar la circulación de productos ilegales, así como los pasos que se han seguido para asegurar la efectividad de esas medidas.

La Ley de Servicios Digitales exige a las grandes plataformas digitales como Shein, que aborden adecuadamente riesgos sistémicos como los riesgos sobre menores o la distribución de contenido ilegal. La Comisión Europea monitoriza el cumplimiento de esta normativa europea y está preparada para tomar las acciones necesarias. Esta es la tercera ocasión en la que el Ejecutivo comunitario pide información a Shein. En sus anteriores solicitudes, la institución europea pedía a la plataforma información sobre los riesgos relacionados con la presencia de contenido y productos ilegales en su web y sobre los mecanismos en manos de los usuarios para notificar la presencia de este tipo de productos.