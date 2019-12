«En una década queremos facturar mil millones, ese es nuestro objetivo» El director general de Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), José Armando Tellado, en las instalaciones de Granda (Siero). / FOTOS: IMANOL RIMADA José Armando Tellado Director general de CAPSA«Hemos logrado que CAPSA crezca y lo haga de forma diversificada y transversal» PALOMA LAMADRID GRANDA (SIERO). Martes, 24 diciembre 2019, 02:12

José Armando Tellado (Lugo, 1970) cierra «con satisfacción» un año en el que Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA) repite beneficios históricos y con Central Lechera Asturiana como la cuarta marca de alimentación y bebidas más consumida en España. Su director general compagina el desarrollo del plan 2020-2025 con la presidencia de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL), desde la que persigue «poner en valor el sector» y fomentar la sostenibilidad.

-El pasado fue el mejor ejercicio de la historia de CAPSA en ventas y beneficios. ¿Cuál es el balance de 2019?

-Es un año para estar muy satisfechos, con un crecimiento fantástico, por encima del 6%. Además, lo hemos hecho en todas las categorías: leche, nata, mantequilla, en quesos de forma muy relevante... Y en todos los mercados. También hemos iniciado nuestro desembarco en nuevos canales y en la comercialización en la farmacia y 'online' de productos como '39ytú'. Es el año de mayor crecimiento de los últimos cinco y consolida el cierre de nuestro plan estratégico, que ha supuesto cumplir con todos los hitos que nos habíamos marcado.

«El 56% de los hogares españoles tiene alguna de las referencias que comercializamos»

-¿Y en el ámbito económico?

-Vamos a ver un año muy parecido al anterior en cuanto a resultado, que para mí tiene el mérito añadido de que ha habido una evolución a la baja significativa en el precio de la materia grasa que comercializamos principalmente en el mercado internacional. Hemos podido cubrir ese millonario diferencial con el crecimiento rentable por la vía de la diversificación. Creo que se ha operado un cambio significativo en estos cinco años. Hemos conseguido que la compañía crezca, pero además que lo haga de forma diversificada y transversal. -¿En qué posición está CAPSA respecto a sus competidores?

-El mercado se ha reducido un 4,6% en los últimos cinco años y nosotros hemos crecido en leche líquida un 30%, un 28,8% en nata, en mantequilla casi un 80%, en quesos cerca de un 20% y en yogur estamos planos. Esto nos lleva a que hoy, en términos de volumen, seamos más grandes que el segundo y tercer operador juntos y, en natas y mantequillas, seamos cuatro o cinco veces más grandes que el inmediato competidor. En términos de valor, CAPSA hace hoy, más o menos, el 18% y pico de las ventas de leche en España, el 20% de las de nata y algo más del 25% de las correspondientes a mantequilla. Desde el punto de vista de penetración en hogares, CAPSA está en el 56% con alguna de nuestras referencias. Además, en cuota de mercado hemos crecido un 50% en los últimos cinco años.

-Una situación muy distinta a la que se encontró cuando accedió al cargo en 2013.

-Estamos muy contentos porque iniciamos el último mandato de nuestro presidente, Bertino Velasco, en 2013, en un contexto muy difícil y supimos entre todos darle la vuelta, crecer de forma rentable y situar a la compañía en la posición más sólida que ha tenido hasta ahora, tanto desde el punto de vista comercial como de balance.

-Pese a las buenas cifras, ¿se nota el impacto de las marcas blancas?

-Las marcas blancas son un competidor que nos exige más. Personalmente creo que las amenazas de todo tipo siempre estimulan más la innovación, la mejora, la búsqueda de la eficiencia. Creo que nos han hecho más fuertes y es esto lo que nos ha permitido crecer en un mercado decreciente, ya que, en los últimos años, hemos robado cuota de mercado de todos nuestros competidores por igual.

- Ofrecen probióticos adaptados a la flora intestinal de cada consumidor y productos para pacientes en recuperación. ¿Cuál será el siguiente lanzamiento relacionado con la salud?

-CAPSA antes tenía una visión muy orientada al crecimiento y el desarrollo en el mercado lácteo, pero la revisión del mercado y de nuestro propósito que iniciamos hace cinco años se explicita en tres términos. El primero es que CAPSA existe para dar futuro al ganadero. El segundo es que, para poder hacer eso, tenemos que generar valor y lo hacemos con productos naturales y servicios que mejoren la salud y el bienestar de los consumidores. El tercer punto es que tenemos que hacerlo de forma sostenible.

-¿En qué punto está su proyecto de una filial de salud?

-Creamos el Instituto Central Lechera Asturiana para la Nutrición Personalizada, que tiene personalidad jurídica propia y desde el cual queremos construir una filial de CAPSA especializada en la nutrición del futuro. Apostamos por la nutrición personalizada y hemos lanzado dos proyectos: el de '39ytú', que es nutrición de precisión desde el análisis de tu microbioma, y el estudio del microbioma español. Confiamos en que 2020 sea un año ya de crecimiento importante en la venta. Creemos que la próxima década va a ser la del microbioma porque se tomará conciencia de la importancia que tiene el equilibrio de la flora bacteriana sobre la salud del individuo.

-¿Cuál es el papel de CAPSA VIDA?

-Por un lado, debemos reconocer que desde dentro no tenemos los recursos suficientes para poder participar de la innovación que se está produciendo en el mundo. Así que CAPSA VIDA nace para que la compañía forme parte de un ecosistema de innovación abierta donde nos abramos mucho más a la colaboración. Además, es un pequeño fondo de inversión de cinco millones de euros para tomar participaciones, que no debieran de superar el 10%-15%, en empresas que puedan ser relevantes en la alimentación del futuro.

-Prestan especial atención a los mayores. ¿Cómo se enfoca?

-Desde la investigación. Aquí hemos tomado una participación en San Antonio Biotics, una compañía cuya misión es la investigación y desarrollo de probióticos funcionales personalizados. Por tanto, la colaboración triangular entre el Instituto para la Nutrición Personalizada, el Instituto de Medicina Oncológica y Molecular de Asturias (Imoma) y San Antonio Biotics nos tiene que ayudar a profundizar en este campo. Buscamos entender mejor qué diferencia a un mayor sano de uno enfermo e investigar qué cambios en la microbiota pueden ayudar a mejorar la calidad de vida.

-¿Esta diversificación irá acompañada de un aumento de la plantilla?

-Irá respondiendo a los proyectos de crecimiento, cuyo foco está ahora en el desarrollo de nuevas iniciativas.

-¿Planean incrementar el volumen de exportaciones?

-No tenemos una meta concreta, el objetivo es seguir creciendo de forma rentable donde haya una oportunidad. Pero nuestra prioridad es seguir creciendo en España. También de forma inórgánica, entrando en una categoría en la que no estemos hoy o no seamos relevantes para aspirar a construir un proyecto líder. Esperamos que en 2020 se puedan dar ya, por fin, novedades en este campo.

-¿Cómo será CAPSA en diez años?

-El objetivo es superar los mil millones de euros de facturación. Por supuesto, mejorar de forma notable nuestro resultado, lo que implicará seguramente hacer dos, tres, cuatro operaciones de compra que nos permitan capturar sinergias y desarrollar categorías donde nuestra marca pueda jugar un papel relevante. Principalmente en España, pero estamos abiertos a explotar una oportunidad fuera que tenga sentido. Será una compañía orientada a la salud donde el lácteo seguirá jugando un papel importante, con una facturación de 850-900 millones, mientras que 100-150 deberían proceder de productos no lácteos.

