«Crearemos una filial de salud que aporte en diez años el 20% de nuestro resultado»

José Armando Tellado, director general de CAPSA
«Las exportaciones ya son el equivalente de algunas de nuestras marcas pequeñas, como Larsa o Ato»

José Armando Tellado (Lugo, 1970) tiene la vista puesta en 2030. El director general de Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA) recalca que su trabajo es dar forma al grupo empresarial del futuro y el objetivo pasa por «contar siempre con un producto o servicio sano, nutricionalmente rico y equilibrado para cada consumidor en cada oportunidad». Líder del mercado de leche líquida, nata y mantequilla, la compañía asturiana se adentra en la nutrición personalizada para diversificar su producción.

-El pasado fue el mejor ejercicio de la historia de CAPSA en ventas y beneficios. ¿Cuál es el balance del primer semestre?

-Este año va mejor, de hecho es el mejor arranque de nuestra historia. De los siete meses, seis han sido los mejores. Estamos creciendo alrededor de un 8% y en positivo lo seguimos haciendo en todos los negocios. Innova ahora no crece, pero es por razones de oportunidad, ya que estamos más volcados en el crecimiento de consumo, hostelería y exportación. En este último hay una novedad, porque 2019 es el primer año en el que la exportación aporta resultado positivo. Hasta ahora habíamos ido sembrando, creciendo en mercados y países, pero estábamos invirtiendo. En definitiva, la lectura de lo que llevamos de año es muy positiva en el ámbito comercial y también en el económico.

-La apuesta por la innovación, sobre todo en el sector de la nutrición personalizada, es clara. ¿Cuáles son los últimos avances?

-De hecho, entre septiembre y octubre reordenaremos un poco el organigrama de CAPSA para poner más el foco en el ecosistema de innovación, emprendimiento e inversión. La idea es modificar la estructura para orientarla más a la innovación abierta y la investigación científica con impacto en la nutrición saludable. Crearemos una organización, sociedad o filial, dependiente de CAPSA, pero con ese foco y ahí colgarán todas las iniciativas que tengamos o vayamos lanzando. Además, destinaremos una dotación económica para invertir en proyectos que vayan encajando con lo que es nuestra visión de empresa a diez años. Estamos trabajando para sentar las bases de la CAPSA del futuro.

-¿Qué proyectos desarrolla el Instituto Central Lechera Asturiana de Nutrición Personalizada?

-El primero es un proyecto altruista sobre el cual podremos construir propuestas comerciales, que es el estudio del microbioma español, liderado por el doctor Luis Collado. Su objetivo es identificar el microbioma tipo de los españoles y estudiar interacciones entre la alimentación, la flora bacteriana y la salud. El segundo proyecto es '39ytú', que nace como una iniciativa 'online'. Pero nos dimos cuenta de que es conveniente que el consumidor/paciente tenga acceso a un profesional de la salud que le pueda aconsejar e interpretar el análisis de la microbiota. Por ello, desde hace un par de meses, estamos trabajando en la expansión al canal físico, exclusivamente al canal farmacia y parafarmacia. A día de hoy, la evolución diría que es muy positiva en cuanto a interés, tráfico, posicionamiento orgánico y al inicio de la comercialización. Estamos muy contentos con su evolución y centrados en seguir empujándolo, pero aún es muy pronto para hacer una valoración de resultados tangibles.

Biotecnología

-Menciona a la CAPSA del futuro. ¿Cómo tiene que ser?

-Debe contar con el negocio recurrente, que tenemos que hacer más grande en España y fuera, y dentro de lo que es nuestro perímetro lácteo ver dónde hay oportunidades de crecimiento, de compra y de mejora. También debemos estudiar dónde podemos contribuir a prepararnos para el futuro de la alimentación y nutrición diferentes. Vemos que España es un país donde se vive más, pero aspira a vivir bien desde el punto de vista de la salud. Por tanto, va a haber una demanda de productos y servicios que mejoren la calidad de vida de los españoles que nos hacemos mayores. CAPSA quiere estar ahí.

-¿Y de qué forma?

-Queremos usar la tecnología, la biotecnología y la ciencia para, a través de la nutrición, impactar positivamente en el bienestar y la salud. Esta es la nueva parte que vamos a intentar organizar en el último cuatrimestre, que tendrá una dotación económica para invertir en proyectos y debería ser capaz de aportar, en diez años, el 20% de nuestro resultado.

-Central Lechera Asturiana (CLAS) ha optado por los ingredientes naturales. ¿Reforzará esta línea?

-Sí, apostamos por eliminar los ingredientes artificiales y la decisión afortunadamente ha sido muy bien recibida por los consumidores. Es nuestro compromiso y seguiremos avanzando y desarrollando productos en esa línea. Y Central Lechera Asturiana no incorporará ninguno que no cumpla con esta promesa. Respecto a la marca Larsa, ha apostado por leche de ganaderías que pastorean, mientras que Ato es bienestar animal. Innova debe evolucionar hacia el valor porque pasó de ser un negocio de graneles de productos industriales a la personalización mediante ingredientes funcionales para soluciones específicas.

-CAPSA también ofrece productos ecológicos, mediante la marca Asana, y bebidas isotónicas a través de Raw Superdrink. ¿Cuál será el desarrollo de estas líneas?

-Es una marca de productos ecológicos donde vamos a seguir trabajando. Su desarrollo consiste, sobre todo, en testar la posibilidad de CAPSA de entrar en productos no lácteos donde la ciencia puede conseguir una nutrición mejor. Nuestro objetivo es ofrecer productos formulados que sean nutricionalmente óptimos para aportar salud. Raw es la primera bebida ecológica isotónica del mercado, apta para veganos. En esa línea seguiremos trabajando, pero con una propuesta de valor diferencial.

Alianzas empresariales

-Este año CAPSA entró en el negocio farmacéutico de la mano de Cantabria Labs. ¿Planean nuevas alianzas empresariales?

-En nuestro perímetro actual lácteo tendrán que venir adquisiciones, ya veremos de qué. Estamos trabajando en ello, aunque llevamos retraso porque venimos contando esto desde hace años, pero ni es tan fácil encontrar el objetivo ni que una vez encontrado nos pongamos de acuerdo en que la operación tenga sentido para las partes. Pero perseveramos en hacer crecer nuestro perímetro de negocio lácteo. En el ámbito no lácteo, seguiremos trabajando en desarrollos internos como Asana y la incorporación, a través de participaciones, en 'startups' y pymes que cumplan nuestro propósito de ofrecer productos y servicios para la salud.

-¿Cuál es entonces el foco principal de CAPSA?

-Ofrecer productos y servicios para todos los momentos de consumo a lo largo de la vida, pero especialmente para la población mayor. Ahí tenemos un foco especial porque creemos que hay una gran oportunidad de mercado.

-¿Cuáles son los pasos a seguir para potenciar la internacionalización?

-La diferencia de CAPSA frente a otras empresas es nuestro accionista, el cual apuesta por el largo plazo. Por tanto, no tiene urgencias y una vez que aprueba un plan estratégico, permanece en él. Con lo cual, intentamos no cometer errores y consolidar posiciones. Generalmente entramos en un mercado con productos de consumo y luego vamos evolucionando en nuestra propuesta hacia hoteles, restaurantes y cafés y la empresa industrial. En 2015 fue cuando realmente empezamos a trabajar la exportación y ahora ya estamos en positivo. No nos hemos puesto un objetivo concreto. La exportación de productos de consumo ya supone el equivalente a una de nuestras marcas pequeñas, como Larsa o Ato, pero creemos que podemos seguir creciendo.

-El presidente de CLAS, Bertino Velasco, ha mostrado su preocupación por la pérdida de una media de 50 socios anuales de la cooperativa por la falta de relevo generacional. ¿Puede suponer un problema en un futuro para CAPSA?

-CAPSA existe para dar futuro al ganadero asturiano, al sector productor. El propósito de Central Lechera Asturiana es garantizar el futuro de las familias ganaderas, que con su forma de vida preservan el medio rural, sus paisajes, su tejido social y los productos auténticos y naturales que de verdad cuidan a las personas. Es importante que todos los que estamos aquí pensemos cada día cuál es el impacto de la empresa sobre la sociedad y tenemos dos muy relevantes. El primero es que trabajamos para dar futuro a ese ganadero que cuida de la naturaleza y fija población en el medio rural. El segundo es nuestro consumidor, a quien tratamos de dar un servicio de valor añadido mediante productos sanos comprometidos con nuestro origen.

-Competencia ha sancionado a CAPSA y otras siete empresas lácteas por actuar en contra de los derechos de los ganaderos. ¿Han recurrido?

-Por supuesto. Primero, en nuestra opinión, no hemos cometido ningún tipo de ilícito ni de actividad que incumpla la norma o la ley. Por tanto, recurrimos esa sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).