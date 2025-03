Six defiende que su opa por BME es «muy competitiva» ante posibles contraofertas

Amparo Estrada Madrid Martes, 19 de noviembre 2019, 19:26 Comenta Compartir

El consejero delegado del grupo Six, el operador de la Bolsa suiza, Josh Dijsselhof, defendió ayer que la oferta de compra de Bolsas y Mercados Españoles (BME) es «muy, muy competitiva» y que están «muy bien posicionados» no sólo por el precio ofrecido sino por el «fuerte plan industrial» que lo acompaña. El lunes, Six lanzó una OPA amistosa sobre BME por la que ofrece 2.843 millones de euros, 34 euros por acción, pero BME también mantiene conversaciones con Euronext -propietario de las Bolsas de París, Bruselas, Ámsterdam, Lisboa, Dublín y Oslo- que podría lanzar una contraoferta. Además, Deutsche Börse, el mayor gestor bursátil de la UE, está igualmente interesado. «Veremos qué ocurre en el futuro», dijo Dijsselhof ayer en rueda de prensa en Madrid, aunque puntualizó que están «preparados» para competir. La oferta de Six suponía una prima de más del 34% sobre la cotización de la semana pasada, pero el lunes la acción de BME se disparó un 38% hasta igualar el precio ofrecido por el gestor suizo y ayer subió otro 2,05% y se situó en 37,78 euros, por encima de la opa, lo que indica que el mercado anticipa que habrá contraofertas.

En todo caso, el consejero delegado de Six explicó que no planean hacer recortes de plantilla y que sólo se plantean sacar a BME de cotizar si su oferta pública de adquisición logra una aceptación superior al 90% del capital. Dijsselhof descartó que la situación política vaya a tener un impacto en la operación y señaló que los requerimientos que le pueda hacer el Gobierno irán más por el mantenimiento del mercado oficial español que por desinversiones en aras de la libre competencia. En ese sentido, la oferta de Six, según sus representantes, garantiza el mantenimiento de las funciones, marcas, líneas de negocio, sedes y oficinas de BME en España.

La oferta de compra fue inscrita ayer en los registros de la CNMV, que debe emitir un informe el próximo mes; después, el Gobierno dispone de 90 días para autorizar la operación o imponer condiciones. La CNMV también tiene que aprobar el folleto y tras todos esos pasos se iniciaría el periodo de suscripción. Si se presentan opas competidoras -pueden hacerlo hasta cinco días antes de que finalice el periodo de suscripción-, se reiniciarían todos los plazos. Bolsas y Mercados es uno de los pocos operadores de mercado que seguía en solitario, en un sector cada vez más concentrado. Uno de los atractivos de BME para Six es que sería su plataforma para entrar en la UE y en Latinoamérica.