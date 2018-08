«Es difícil cambiar los hábitos de las personas para mejorar la eficiencia energética» Arcadio Gutiérrez Zapico. Arcadio Gutiérrez Director general de Enerclub P. L. LA GRANDA (GOZÓN). Martes, 14 agosto 2018, 04:26

Arcadio Gutiérrez (Turón, 1953) dirige el Club Español de la Energía (Enerclub), entidad que busca facilitar la comprensión de los asuntos relacionados con este ámbito. Además, coordina las jornadas sobre transición energética de los cursos de La Granda.

-Una de las principales amenazas de la descarbonización es el encarecimiento de energía eléctrica. ¿Se disparará el precio tanto como augura el sector industrial?

-No. Lo que hay que hacer es acompasarlo para que no se dispare. Están los costes de la electricidad industrial y doméstica. Porque afecta a la competitividad, pero también al bolsillo de las personas. Es un tema clave, no solo para las industria electrointensivas, sino también las pymes y los ciudadanos. La discusión es cómo hacer la transición energética sin que suban los precios. También es cierto que ahora se están pagando una serie de pluses que pueden incorporarse en otros sitios.

-El Gobierno plantea bonificar a la industria para aumentar su eficiencia. ¿Qué opina de esta medida?

-Hay varias manera de hacerlo. La UE ha fijado un objetivo de eficiencia energética del 32,5% y habrá q conseguirlo. La industria suele tender a ser eficiente ella misma porque, si ahorra energía, le va mucho mejor. Donde hay más dificultades es en cambiar los hábitos de las personas. Pero hay otros muchos sectores, como los edificios, los motores... donde la dificultad es casi mayor que en la industria.

-¿Cómo se puede incentivar a los consumidores domésticos?

-El problema es que depende del comportamiento de otros. Por ejemplo, si los edificios residenciales tienen cierres nuevos en lugar de unos de los años 60, estás contribuyendo a mejorar la eficiencia energética. Pero hay que tener la capacidad financiera para hacer esa obra, por lo que las administraciones tienen que facilitar que las edificaciones sean eficientes.