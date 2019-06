DuPont culmina su escisión y divide en dos empresas su complejo de Tamón La plantilla de DuPont, que queda ahora en alrededor de 670 empleados, frente a la planta de nomex del valle de Tamón. / E. C. Una incluye las plantas de nomex e ICL y un centro global de servicios y la otra la factoría de fungicidas y pesticidas NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN. Martes, 4 junio 2019, 00:42

Llevan meses preparándose, pero hasta ayer no se materializó la división oficial de DowDuPont en tres empresas distintas. Lo hizo con el estreno en la Bolsa de Nueva York de Dow, dedicada a la ciencia de los materiales; DuPont, a productos especializados, y Corteva Agriscience, al sector de la agricultura. Estas dos últimas con presencia en Asturias. La segregación afecta directamente al complejo de la multinacional ubicado en el valle de Tamón, que ahora se divide en dos, aunque no físicamente, ya que de momento muchos trabajadores que no pertenecen al área de producción comparten espacio y oficinas.

Por un lado, bajo las órdenas de Ángela Santianes, que continúa como presidenta de DuPont en España y Portugal, se agrupan las plantas de producción de cloruro de isoftaloilo (ICL), materia prima del nomex, y de esta fibra de alta resistencia térmica y el centro global de servicios, con áreas como finanzas, recursos humanos, compras y logística, atención al cliente y tecnologías de la información. Además, también cuenta con otros equipos de profesionales que prestan apoyo en temas como seguridad, salud y medioambiente, infraestructuras y servicios o comunicaciones, entre otros. En total, permanecen en DuPont cerca de 670 empleados y otro centenar que operan en el complejo a través de empresas de trabajo temporal.

«Surge la nueva DuPont desde una posición de liderazgo en cuatro sectores de mercado esenciales y con una sólida diversificación geográfica y de clientes», aseguró Ed Breen, presidente ejecutivo de la compañía, que espera que crezca por encima del PIB.

Por otro lado, en Asturias pasan a Corteva unos 350 trabajadores, que trabajarán en la planta de esta compañía dedicada al sector agroquímico y que produce básicamente fungicidas y pesticidas, aunque también cuenta con un área de servicios. Además, en España dispone del centro tecnológico de investigación de La Rinconada (Sevilla), considerado un referente mundial en semilla de girasol. Al frente de esta nueva empresa en la península se sitúa Manuel Melgarejo, que aspira a ofrecer una gran variedad de soluciones innovadoras en semillas, protección de cultivos, tecnologías aplicadas y agricultura digital.

Para el consejero delegado de Corteva, comienza así «la andadura de un nuevo modelo de empresa agrícola, con una posición privilegiada para competir y ganar ofreciendo a los agricultores la solución completa que necesitan para un crecimiento sostenible a largo plazo».