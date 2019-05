Duro apuesta por las renovables para elevar sus ingresos hasta 712 millones en 2023

Duro Felguera presentó ayer sus cuentas, ya no las de 2018, que fueron ratificadas por la junta de accionistas, sino las principales magnitudes con las que el nuevo consejo de administración pretende sacar a la compañía asturiana del pozo en el que se metió. El plan estratégico 2019-2023, que presentó el consejero delegado de la ingeniería, José María Orihuela, cuenta con más que triplicar la contratación en ese periodo, al pasar de 260 millones a 850, elevar un 58% los ingresos -de los 450 previstos en 2019 a 712 - y multiplicar por diez el ebitda (beneficio antes de amortizaciones, intereses e impuestos) hasta alcanzar los 41 millones -se estima cerrar el ejercicio con 4- . «Sabemos lo que tenemos que hacer y vamos a sacar adelante esta empresa», aseguró convencido el máximo responsable de la entidad, para lo que pidió tiempo y colaboración a los accionistas y a las entidades financieras para cumplir los objetivos de un plan que calificó de «realista» y «marcado por la prudencia», con cantidades inferiores al histórico del grupo.

La hoja de ruta, diseñada por el nuevo equipo directivo con el asesoramiento de AT Kearney, plantea la reinvención de Duro Felguera, con tres ejes claros: una reordenación del negocio, la búsqueda de disciplina financiera y la máxima eficiencia y un nuevo modelo organizativo. Este planteamiento nace también de la situación que ha llevado a la centenaria compañía asturiana al borde de la quiebra. «Hemos aprendido de los errores del pasado. Sabemos dónde ha fallado Duro Felguera y hemos implantado ya una serie de medidas para que eso no vuelva a ocurrir», aseguró Orihuela. Entre esas equivocaciones, recordó que las pérdidas de la compañía se originaron, básicamente, en los contratos de mayor envergadura del área de energía, los que superaban los 150 millones de euros.

Con esta experiencia, el objetivo es reducir el peso de ese segmento por debajo del 20% del total del negocio de Duro -en la media de 2011 a 2016 se situó en el 55%-, a la vez que se eleva su actividad tradicional -montaje y mantenimiento, minería y logística, calderería pesada, tanques y esferas- por encima del 50% , negocios que Orihuela considera «rentables y estables», y se buscan nuevos nichos de mercado, con una apuesta decidida por las renovables. Calculan que este sector moverá 215.000 millones de euros en los próximos años. «No es una opción estar en energía y no estar en renovables», subrayó el máximo responsable de Duro Felguera, que además apuntó que su intención es crecer en este segmento «lo más rápido posible», para lo que se apoyarán en alianzas estratégicas -como la ya firmada con Hunosa para explorar oportunidades en la obtención de combustibles a partir de biomasa y biogás- o compras selectivas. Otra área en la que pretende entrar el grupo asturiano es el de redes eléctricas, para lo que se utilizará la misma estrategia de acuerdos con compañías que ya dispongan de experiencia o se recurrirá a adquisiciones.

Logra la adjudicación provisional de un contrato por 43 millones en ArgeliaSe aprueba la reducción de capital, la agrupación de acciones y las cuentas de 2018

Pero más allá de los sectores hacia los que se enfocará la compañía los próximos años, el nuevo consejo de administración también fija una estrategia basada en la disciplina financiera, en la que cada proyecto tendrá que autofinanciarse, y con la búsqueda de caja para recuperar liquidez. Así, además de optar por contratos de menores dimensiones -para los de más de 150 millones se buscarán socios con los que minimizar los riesgos-, también se orientarán las áreas geográficas y la forma de hacer negocio en ellas. Así, en vez de mantener una estrategia comercial por líneas de negocio, esta se realizará por territorios, con el foco puesto en un número limitado de países -además de España citó Portugal, México, Colombia, Perú, Chile, Argelia y Oriente Medio-, en los que extenderse «como una mancha de aceite» en distintos sectores y potenciar la labor comercial.

De hecho, aprovechó también la junta de accionistas para anunciar un la adjudicación provisional de un contrato de 43 millones de euros con la empresa estatal argelina Naftal, del que no dio más detalles.

A pesar de que tanto Orihuela, como el presidente no ejecutivo del consejo, Acacio Rodríguez, reconocieron que aún queda camino por andar, ambos destacaron que Duro Felguera se encuentra mejor que hace un año. «En cinco meses hemos superado la contratación de 2018», informó el consejero delegado, que insistio durante su discurso en el difícil trabajo realizado por directivos y trabajadores para «amortiguar los problemas» y la «apuesta decidida por la rentabilidad y generación de caja, así como por una mayor eficacia, competitividad y control». De hecho, ese avance también queda patente en el cambio de tendencia registrado en el primer trimestre de 2019, con un ebitda positivo, y la evolución de mantenerlo este año. El momento, ahora, pasa por estabilizar el grupo para «pasar a una fase posterior de relanzamiento», señaló Rodríguez. Eso sí, en ningún momento se habló de la petición de la banca de acometer una nueva ampliación de capital de entre 75 y 100 millones de euros.

Orden del día

Más allá del plan estratégico, el equipo directivo sacó adelante todos los puntos previstos en el orden del día en una junta en la que no hubo oposición, aunque estuvo marcada por la escasa presencia de accionistas y de capital representado, por debajo del 40%. Entre las decisiones que se adoptaron, asuntos que no son de escaso calado, como la reducción del capital social mediante la disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones -se redujo cada una en 0,009 euros hasta un valor nominal de 0,001 euros-, una agrupación de títulos -contra-split- y su cancelación para su canje por otros de nueva emisión, en proporción de una acción nueva por cada cincuenta antiguas. Además, se dio luz verde a las cuentas anuales, al informe de gestión y al estado de información no financiera, se ratificaron a los nuevos consejeros -José María Orihuela, Marta Elorza, Alejandro Legarda, Juan Miguel Sucunza y Loreto Ordóñez- y se produjo la reelección como auditores para el ejercicio 2019 de Ernst& Young.

El mercado acogió el contenido de la junta en positivo, con una subida del 4,85% al final de la sesión en la Bolsa de Madrid, aunque hubo incluso momentos de euforia con un avance que se situó por encima del 21%, que se fue moderando a medida que pasaba la jornada.