Duro Felguera busca un socio industrial que la ayude a superar su crisis «cuanto antes» Juanjo Berbel, socio de la consultora YGroup, y Enrique Fernández, consejero de Industria, ayer, en la rueda de prensa. / PABLO LORENZANA La empresa contrata los servicios de la consultora holandesa YGroup, que colaboró con el Gobierno central para resolver otras crisis como la de Alcoa LAURA CASTRO OVIEDO. Jueves, 29 agosto 2019, 03:45

Duro Felguera necesita un socio para salir de la crisis financiera en la que se encuentra. Y para ello ha contratado los servicios de la consultora holandesa YGroup Companies, la misma que ayudó al Gobierno central a resolver crisis industriales como la de Alcoa. El objetivo ahora es reforzar a la compañía asturiana para evitar el concurso de acreedores, una situación a la que está abocada, según fuentes de la banca, dado que su deuda aumentó en 155 millones de euros durante el pasado ejercicio.

«Vamos a trabajar para buscar un socio industrial que dé estabilidad, solidez y un plan de futuro a Duro Felguera», afirmó Juanjo Berbel, representante y socio de YGroup, tras la reunión de ayer con el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández. El proceso es aún «muy reciente» y no hay un plazo sobre la mesa para dar con ese nuevo socio, aunque desde Duro inciden en que «cuanto antes, mejor». No obstante, desde el Principado remarcan que prefieren dar con «una buena solución, a una rápida», tal y como apuntó el consejero de Industria. Por el momento, la consultora ya ha mantenido contactos incipientes con algunas firmas interesadas, tanto nacionales como internacionales. «Preferimos que sea un perfil industrial, pero no descartamos ninguna opción», señalaron fuentes de Duro Felguera.

Sin embargo, el socio de YGroup sí que dejo claro que el proyecto que van a desarrollar no tendrá en cuenta «ahora mismo» las ofertas de empresas meramente financieras. La prioridad es dar con un perfil industrial, además de mantener el empleo de la plantilla, que actualmente ronda los 1.500 trabajadores. «El papel del Principado es tratar de colaborar con Duro para que supere sus dificultades y lo haga manteniendo su naturaleza industrial y sus raíces asturianas», precisó Enrique Fernández, quien reiteró el apoyo del Gobierno autonómico y también del central a la compañía.

Confía en que YGroup logre su cometido y así se lo trasladaron también «muchas de las partes afectadas por la situación de Duro Felguera», que valoran «muy positivamente esta intervención». La empresa asturiana tiene un accionariado amplio entre el que se encuentran Indumentaria Pueri, la sociedad de inversiones de la familia Domínguez, propietaria de la firma de ropa infantil Mayoral; Onchena, de la familia Ybarra; La Muza Inversiones, de la familia Urquijo y gestionada por Abaco Capital; el fondo de pensiones noruego Norges Bank, que participa también en el accionariado de Liberbank, y la ingeniería asturiana TSK, entre otras.

A la casilla de salida, de nuevo

Parecía que Duro Felguera había encontrado una tabla de salvación hace un año cuando firmó un acuerdo con los bancos, pero el pasado mes de julio la empresa asturiana volvía a caminar sobre el alambre. Dicho pacto consiste en una reducción de 233 millones de euros de la deuda financiera afectada, pasando de 318 a 85 millones, con un calendario de amortización de cinco años y dos de carencia. Por su parte, las entidades financieras firmantes se comprometían a conceder una nueva línea de avales de hasta 100 millones de euros, y la extensión o sustitución de los avales emitidos que estaban pendientes de vencimiento.

Sin embargo, tal y como publicó EL COMERCIO, la banca rechazó el pasado 13 de junio el plan presentado por Duro Felguera, por el aumento de la deuda de la compañía y aseguraron que estaba «abocada» a afrontar un concurso de acreedores.