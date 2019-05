Duro Felguera se enfrenta a su futuro La entrada de la sede de Duro Felguera en el Parque Científico y Tecnológico. / DANIEL MORA Presenta el viernes su plan estratégico hasta 2023 para intentar dejar atrás la crisis | Su apuesta pasa por las renovables, fortalecer el negocio tradicional de servicios y contratos de poco riesgo que le permitan hacer caja NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN. Domingo, 26 mayo 2019, 02:09

Duro Felguera quiere caminar sobre seguro, volver a pisar tierra firme después de muchos meses andando sobre un alambre, a veces más cerca de caer que de mantenerse. Pasado uno de los peores momentos de su centenaria historia, el próximo viernes, el nuevo consejo de administración de la compañía presentará ante la junta de accionistas su plan estratégico 2019-2023, una hoja de ruta llamada a hacer resurgir a la histórica empresa asturiana, pero que primero pasa por frenar las consecuencias de las malas decisiones tomadas en el pasado por la dirección que encabezaba Ángel Antonio del Valle y que a punto llevaron al grupo a la quiebra.

En la junta se examinarán las cuentas anuales, la gestión del nuevo consejo de administración o la decisión de agrupar acciones (contra-split), pero uno de sus puntos fuertes será la presentación del plan elaborado por el nuevo equipo del consejero delegado, José María Orihuela. Su estrategia tiene como principal objetivo volver a la senda de los beneficios, pero sin asumir riesgos, fijando como requisito la seguridad. Para ello traza un camino que apuesta por contratos de menor tamaño, pero con escaso peligro, tanto por el tipo de servicios o productos que suministrará, como por los países en los que trabajará. Lejos quedan ya apuestas demasiado ambiciosas como las de Roy Hill, en Australia, un monumental proyecto de una mina de hierro que llevó a Duro a millonarios litigios y que, a pesar de recuperar 38 millones en los juzgados, fue un enorme fiasco; tampoco se volverá a mercados como el venezolano -con decenas de millones pendientes de cobro y un proceso judicial abierto por el presunto pago de mordidas- o al argentino, en el que la central de Vuelta de Obligado y la inflación también provocaron un importante agujero en las cuentas.

Orihuela quiere hacer ahora borrón y cuenta nueva, a pesar de que tendrá que continuar pagando por las malas decisiones anteriores. Duro sigue estando muy necesitada de músculo financiero. Sin él le será imposible mantener la actividad. De hecho, las contrataciones se frenaron en seco durante el pasado año por la falta de dinero para garantizar cualquier proyecto y su cartera de negocio solo volvió a crecer cuando por fin logró que se desbloqueara una línea de avales de hasta cien millones de euros que ya estaba comprometida. Ni siquiera se puede descartar que tenga que recurrir a otras opciones para cumplir con sus requerimientos económicos. De ahí que la premisa sea apostar por mercados consolidados, que ofrezcan garantías como puede ser buena parte de Latinoamérica (Perú, Chile o México); Europa y recuperar cuota de mercado en España.

Esta ruptura con el pasado va más allá de los proyectos o de los mercados y también plantea una reestructuración del peso de los distintos segmentos de negocio dentro del grupo. Para el nuevo equipo directivo, el área de servicios tiene que ganar influencia en las cuentas. De hecho, considera que ha estado algo olvidado durante estos años, a pesar de que contratos como los de mantenimiento, ofrecen unos beneficios seguros y de muy escaso riesgo. De ahí que Orihuela plantee que el área de montajes, operaciones y mantenimiento, petróleo y gas, y logística y minería supongan un 50% del negocio, mientras que otro 25% sea para energía. El resto, otra cuarta parte, se reservará para un segmento en el que Duro aún no tiene experiencia y al que llega tarde: las renovables.

La dirección de la compañía es consciente de que el proceso de descarbonización está disparando el negocio de las energías limpias y quiere entrar en él. Para ello, apostará por alianzas con otras empresas que sí tengan esa experiencia, pero que necesiten más peso o se puedan aprovechar del bagaje y la experiencia de Duro Felguera. En ese contexto se inscribe la colaboración anunciada esta semana con Hunosa, otra empresa llamada a reinventarse ante el fin del carbón. En este caso buscarán oportunidades en materia de biomasa y biogás, pero no descartan otras energías como la eólica o la minihidráulica. Para ello se dará prioridad a los terrenos de la hullera pública en las cuencas mineras del centro de Asturias.

No obstante, esta alianza puede ser la primera de muchas. La empresa de ingeniería y bienes de equipo busca más colaboraciones con el objetivo de compartir riesgos y buscar una forma de entrada en el mercado de las renovables, ya que para la mayoría de los concursos hace falta acreditar experiencia. Una opción que aparece es algún tipo de relación con TSK, que siempre ha acudido en apoyo de Duro cuando la ha necesitado, a pesar de ser competidores en muchos negocios. De hecho, su vecina en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón -están a escasos metros- acudió a la ampliación de capital y cuenta con algo más de un 3%. Además, ya suscribió el pasado mes de julio un acuerdo para poner en marcha proyectos llave en mano de forma conjunta en las áreas de energía, minería y logística, industria, medioambiente y petróleo y gas. Sin embargo, este acuerdo no se ha concretado aún en contratos y fue visto, más que como una alianza real, como un espaldarazo en plena ampliación de capital. Igualmente, no se descarta que ambas compañías puedan ir de la mano en algún proyecto.

Y, para lograr beneficios, además de conseguir ingresos, hay otro factor con el que se puede jugar, el de los gastos. Ahí Duro también quiere apostar fuerte. Desde el departamento financiero se están vigilando con lupa los costes para intentar reducirlos. Como una de sus medidas principales, el jueves anunció que cerrará su oficina de Madrid y concentrará a la plantilla en Gijón. En total, de la de la capital de España dependen unos 130 trabajadores, aunque no todos se verán afectados, ya que muchos se encuentran expatriados, con lo cual les será indiferente esta decisión, y también quedará allí una representación y la plantilla de Epicom, especializada en criptografía. La decisión tiene el objetivo de reducir «sustancialmente» los gastos generales y operativos, pero también cumplir con un nuevo modelo organizativo, en el que los departamentos no sean estancos y se trabaje más en equipo.