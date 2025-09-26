Duro Felguera logra el acuerdo de la SEPI para su plan de reestructuración Tiene hasta el día 30, fecha en la que vence la tercera prórroga del preconcurso, para conseguir el visto bueno del resto de acreedores y superar toda la tramitación

Noelia A. Erausquin Gijón Viernes, 26 de septiembre 2025, 09:07 Comenta Compartir

Duro Felguera ha logrado el sí de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para su plan de reestructuración. Así lo comunicó este jueves ... en una información privilegiada remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que asegura que la sociedad ha alcanzado un principio de acuerdo con los accionistas de control, Grupo Prodi y Mota-Engil México, y el FASSEE, en referencia al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas. Esta herramienta creada en plena pandemia estaba gestionada por la SEPI y vehiculó una inyección financiera a modo de rescate a la compañía por 120 millones, por lo que se convirtió en su principal acreedor. El acuerdo está pendiente aún de ciertas autorizaciones, mientras que se siguen desarrollando los trámites para evitar el concurso con el resto de acreedores, básicamente entidades financieras, y otras partes afectadas.

Noticia relacionada Duro Felguera ultima la venta de su sede en Gijón y prevé mudarse a Langreo La compañía tiene hasta el día 30 para lograr su apoyo y sacar adelante el plan de reestructuración que permita «el buen fin de la operación y la viabilidad de la compañía». Es en esa fecha cuando finaliza la tercera prórroga otorgada por el juez al preconcurso de acreedores que declaró la empresa en diciembre del año pasado, tras la reclamación de 413 millones de euros por parte de Sonelgaz. Este jueves, los títulos de la asturiana se dispararon un 20,53% alimentados por el rumor de este acuerdo –se anunció al cierre de la sesión–.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión