El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada

Duro Felguera logra el acuerdo de la SEPI para su plan de reestructuración

Tiene hasta el día 30, fecha en la que vence la tercera prórroga del preconcurso, para conseguir el visto bueno del resto de acreedores y superar toda la tramitación

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Viernes, 26 de septiembre 2025, 09:07

Duro Felguera ha logrado el sí de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para su plan de reestructuración. Así lo comunicó este jueves ... en una información privilegiada remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que asegura que la sociedad ha alcanzado un principio de acuerdo con los accionistas de control, Grupo Prodi y Mota-Engil México, y el FASSEE, en referencia al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas. Esta herramienta creada en plena pandemia estaba gestionada por la SEPI y vehiculó una inyección financiera a modo de rescate a la compañía por 120 millones, por lo que se convirtió en su principal acreedor. El acuerdo está pendiente aún de ciertas autorizaciones, mientras que se siguen desarrollando los trámites para evitar el concurso con el resto de acreedores, básicamente entidades financieras, y otras partes afectadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  2. 2

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  3. 3

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  4. 4

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  5. 5 Alejandro Sanz anuncia concierto en Gijón dentro de su nueva gira mundial
  6. 6 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  7. 7 Acepta una condena por daños el «vecino rabioso» de Feleches, en Siero
  8. 8 Una nueva hornada de futuros policías locales en Gijón: «Mi padre y uno de mis tíos son policías»
  9. 9

    Los secretos del interior del palacete de Capua, en Gijón
  10. 10 Locura en la llegada del Barcelona a Asturias para el partido contra el Real Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Duro Felguera logra el acuerdo de la SEPI para su plan de reestructuración

Duro Felguera logra el acuerdo de la SEPI para su plan de reestructuración