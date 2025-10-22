El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sede de Duro Felguera en Gijón. J. M. Pardo

Duro Felguera vende diez contratos a Serveo por 1,5 millones y su sede a Mecalux por 13,6

La venta de los contratos de operaciones y mantenimiento conlleva la subrogación de 200 empleados

E. P.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:43

Comenta

Duro Felguera ha vendido a Serveo, empresa especializada en la gestión de servicios eficientes y sostenibles, diez contratos de operaciones y mantenimiento por 1, ... 5 millones de euros, en una operación que incluye la subrogación de cerca de 200 empleados vinculados a dichos servicios, según han confirmado a Europa Press en fuentes conocedoras de la operación.

