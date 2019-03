EdP plantea una alianza en Latinoamérica con su accionista chino si fracasa la opa Antonio Mexia, presidente de EdP, el martes durante la presentación del plan estratégico en Londres. / E. C. La oferta por las acciones de CTG fue considerada muy baja por la cúpula del grupo luso y genera muchos problemas en materia de autorizaciones N. A. ERAUSQUIN GIJÓN. Jueves, 14 marzo 2019, 03:57

La opa que lanzó el máximo accionista de EdP sobre la energética lusa hace casi un año no logra grandes avances. China Three Gorges (CTG), con un 23% del capital del grupo portugués, puso una oferta sobre la mesa que, a pesar de contar con la aprobación del Gobierno del país, a su consejo de administración le pareció demasiado baja. Pero más allá del precio, es de una complejidad extrema por tratarse de un sector estratégico. Ante este panorama, la cúpula de la compañía quiere mover ficha y pasa al ataque. Además de presentar el martes un plan estratégico que revalorizaría el grupo y, por tanto, haría de las cifras de CTG una propuesta aún más rácana, plantea proponer a esta compañía estatal china una alianza para crecer en Latinoamérica, uno de los objetivos que tiene, precisamente, su máximo accionista.

Según reveló ayer Reuters, EdP baraja ofrecerle crear una 'joint venture' para que esta pueda expandir su presencia en Brasil y el resto del continente, una opción la de la alianza ya probada en Perú. De este modo, señalan las fuentes consultadas, CTG podría tomar el control de la filial brasileña sin necesidad de que triunfe la opa y reducir posiciones en EdP, algo que podría interesarle si la compañía estatal china no logra el control de la energética lusa, ya que el fracaso de la oferta de compra la dejaría en una posición muy complicada.

La oferta de CTG valora en 11.900 millones el grupo. La compañía estatal china ofreció 3,26 euros por acción sobre EdP y 7,73 euros por título de su filial EdP Renovables, que tiene su sede social en Oviedo. La oferta suponía una prima del 17,9% en relación con el precio medio de la matriz en los seis meses anteriores a su presentación y de un 4,8% al cierre de la jornada que precedió al anuncio.

Más allá del precio, la operación presentada por CTG tiene otros grandes escollos, el principal, la necesidad de autorizaciones de diferentes países, ya que se trata de un sector estratégico.

Entre las administraciones que tendrían que dar luz verde a la toma de control por parte de la compañía china se encuentra la Unión Europea, que ve con reticencia el posicionamiento de empresas estatales del gigante asiático en el viejo continente. No obstante, a pesar de que podría poner reparos o proponer desinversiones, su mercado abierto y su legislación extremadamente garantista con el comercio internacional y el libre mercado no sería el principal escollo. De hecho, quien tiene que pronunciarse es la Dirección General de la Competencia, para verificar que la operación no incumple la legislación en esta materia, pero en principio no hay normas aprobadas en contra de la entrada de inversores en el espacio comunitario.

Autorizaciones

También tienen que pronunciarse los gobiernos de países como Francia o Canadá, este último en plena guerra diplomática con China debido a la detención de Meng Wanzhou, directora financiera de la multinacional de telecomunicaciones Huawei, cuya extradición a Estados Unidos se está valorando. Pero todo apunta a que el principal problema estará, precisamente, en este último país, que sigue con su tira y afloja en su guerra comercial con el gigante asiático. En EE UU, EdP Renovables tiene uno de sus pilares de crecimiento. De hecho, es el cuarto mayor productor de energía eólica del país y la Administración Trump no ve con buenos ojos que la compañía caiga en manos chinas.

Entre las autorizaciones que se necesitarían se cuentra la de la Comisión de Inversión Extranjera de Estados Unidos, una agencia gubernamental que evalúa cómo afectan las operaciones económicas a la seguridad nacional y que está presidida por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, figura clave en la tensión comercial entre EE UU y China. Incluso se baraja que el propio presidente americano, Donald Trump, vete la operación.

Ante este panorama, no resulta extraño que las direcciones de EdP y CTG exploren otras opciones que pudieran concordar con los planes estratégicos de las dos compañías. Ahí encajaría la alianza en Latinoamérica.