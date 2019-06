«La empresa nos está ahogando» Diego Feito y Daniel García, en primer término, junto a varios compañeros de trabajo, a la entrada de Tuinsa Norte. / PALOMA UCHA La plantilla de Tuinsa Norte lamenta la «muerte de una compañía que era viable» | Los trabajadores critican que no se les ofrezcan soluciones ni se concreten los despidos tras varios meses de impago de las nóminas ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Sábado, 8 junio 2019, 03:06

Los trabajadores de Tuinsa Norte decidieron encerrarse en su propia empresa hace un mes tras un tiempo a la deriva. Esta ausencia de rumbo comenzó a evidenciarse, según apuntan los empleados que hacen guardia en la planta gijonesa durante el turno de mañana, a principios de este mismo año. En ese momento, coincidiendo con un cambio de propiedad en la empresa -la compró Full Pack Trading and Marketing en diciembre-, los pedidos empezaron a fallar, los responsables comenzaron a no aparecer por la fábrica y los pagos, por tanto, comenzaron a retrasarse. «Si te digo la verdad, a día de hoy todavía no sabemos por qué llegamos a esta situación. Hace tiempo que no tenemos un superior directo, no hay jefe de personal ni gerente y con la nueva propiedad solo nos comunicamos a través de intermediarios», explica a las puertas de la planta Daniel García, de 45 años. Los últimos doce, apunta, vinculados a Tuinsa.

La planta, especializada en bienes de equipo y estructuras metalmecánicas, lleva activa desde 2003 en el polígono de Somonte, donde realizaba encargos de manera habitual para Arcelor, el Grupo Daniel Alonso y Asturfeito. Trabajos que siguieron llegando hasta abril, pero distintos problemas de gestión acabaron por echarlos abajo. Por ejemplo, en apenas unas semanas se perdió la capacidad para acceder a avales, un trámite necesario para comenzar a trabajar en los encargos. «A ocho compañeros los mandaron a Galicia para una obra grande hace un mes y cuando llegaron ahí les dijeron que no podían trabajar porque la empresa no les había suscrito el seguro social. Tuvieron que volver a Asturias», añade García.

Durante la jornada de ayer, el comité de empresa mantuvo varias reuniones con los representantes legales de la compañía para trasladar la conformidad de la plantilla con el preacuerdo al que se llegó el pasado jueves. En él, se recoge la aplicación de un ERE al 75% de la plantilla -que en principio se hará efectivo en un mes- y un ERTE al 25% restante. Se vinculará la extinción total del empleo a la búsqueda de nueva actividad. Algo que, a día de hoy, parece complicado.

«Seguiremos encerrados hasta que tengamos algo en firme. La gente ya está muy quemada, dependiendo de lo que le aportan familiares. Algunos acumulan tres meses sin cobrar y la situación es insostenible. La empresa nos está ahogando en busca de que la gente se vaya y renuncie a sus derechos», sostiene Diego Feito, que a sus 25 años acumula cuatro de experiencia en la empresa.

«En el limbo»

Así, de cara al futuro cercano, la principal petición de los trabajadores es que la empresa decida qué hacer con los 59 empleados que todavía quedan en plantilla. «No nos pueden tener aquí en el limbo, desgastándonos sin una decisión concreta», sostienen. Para las nóminas atrasadas, que en algunos casos ascienden a los tres meses, los trabajadores esperan que con los encargos que aún quedan sin cobrar quede dinero disponible para sus emolumentos. Mientras tanto, según reconocen con resignación, toca hacerse fuertes y esperar a la resolución definitiva del conflicto. «Solo queremos trabajar y ganarnos la vida. No pedimos tanto», resume Feito.