Enagás gana 263 millones a septiembre impulsado por plusvalías y avanza hacia sus objetivos anuales Las cuentas hasta septiembre incluyen el impacto por las plusvalías de la venta de Soto la Marina y Sercomgas y la actualización del valor razonable de Gasoducto Sur Peruano

Enagás obtuvo un beneficio neto de 262,8 millones de euros en los nueve primeros meses del año, frente a las pérdidas de 130,2 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio pasado, en el que se vio lastrado por las minusvalías de la venta de su participación en la estadounidense Tallgrass Energy, informó la compañía, que avanza así para alcanzar los objetivos establecidos para el año 2025.

En concreto, las cuentas hasta septiembre del grupo incluyen el impacto por las plusvalías de la venta de Soto la Marina (5,1 millones de euros) y Sercomgas (9,6 millones de euros) y la actualización del valor razonable de Gasoducto Sur Peruano (GSP) tras la publicación del recurso de rectificación (41,2 millones de euros).

Sin estas plusvalías, el beneficio recurrente de Enagás en el periodo se sitúa en los 206,9 millones de euros, un 11,4% por debajo de los 233,5 millones de euros de hace un año.

Los ingresos del grupo que gestiona la red de grandes gasoductos en España alcanzaron de enero a septiembre los 711,2 millones de euros, con un incremento del 6,9% con respecto a los nueve primeros meses de 2024.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó a cierre del pasado mes de septiembre en los 505,9 millones de euros, con un descenso del 11,7%.

Los fondos procedentes de operaciones (FFO) a 30 de septiembre de Enagás se situaron en 463,0 millones de euros. El FFO incluye 117,3 millones de euros de dividendos de filiales. La compañía cuenta con una sólida situación financiera, con una fuerte posición de liquidez de 2.703 millones de euros.

Mientras, la deuda neta de Enagás a cierre de los nueve primeros meses de este año ascendía a 2.347 millones de euros, lo que supone una reducción de 57 millones de euros desde el cierre de 2024.

El coste financiero de la deuda bruta se situaba en el 2,2%, frente al 2,7% al final de los primeros nueve meses del año pasado y del 2,6% al final del año 2024. El ratio FFO/DN era del 27,4%, respecto al 28,7% registrado al cierre del ejercicio 2024.

De esta manera, la compañía dirigida por Arturo Gonzalo destacó que avanza hacia sus objetivos de 2025, en el que prevé un beneficio recurrente después de impuestos del entorno de los 265 millones de euros, un Ebitda alrededor de los 670 millones de euros y cerrar el año con una deuda neta de en torno a 2.400 millones de euros, con un dividendo de un euro por acción.

Avanza en su estrategia de impulsar el hidrógeno verde

En el periodo, Enagás ha avanzado en la ejecución de su estrategia 2025-2030, apostando por el impulso del hidrógeno verde, con hitos clave en el desarrollo de la Red Troncal Española de Hidrógeno y del H2med, el primer gran corredor de hidrógeno verde europeo, así como el despliegue del Plan de Participación Pública de la Red, la recepción de fondos CEF para estudios e ingeniería y la constitución de la sociedad BarMar.

A finales de septiembre la Alianza H2med sumó 40 nuevos miembros (49 en total) para acelerar su despliegue y, ese mismo mes, Bruselas incluyó la Red Troncal Española de Hidrógeno y del corredor H2med entre las ocho 'Energy Highways' prioritarias para la UE.

Igualmente, en España, durante el tercer trimestre, Enagás recibió 32,5 millones de euros de los fondos CEF-E por parte de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), para financiar estudios e ingeniería de la Red Troncal Española de Hidrógeno y de las interconexiones del corredor H2med.

Además, el Plan Conceptual de Participación Pública (PCPP), iniciado el 25 de abril en Castilla-La Mancha, ya se ha desplegado en seis comunidades autónomas y más de 150 municipios. En cuanto a los avances técnicos de la Red Troncal, ya se han realizado las adjudicaciones de las ingenierías básica -en la que se han comenzado los trabajos- y de detalle, tanto de la red como de las estaciones de compresión.

El grupo está trabajando con seis ingenierías españolas para el desarrollo de este proyecto y ha lanzado al mercado una solicitud de información para la selección de los proveedores de tubería, válvulas y equipos, para que la construcción de la infraestructura comience en el plazo previsto.

Alegaciones a la CNMC

En lo que se refiere al aspecto regulatorio, el pasado mes de julio la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sometió a audiencia pública una propuesta de circular para regular las metodologías de determinación de la tasa de retribución financiera (TRF) de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, y regasificación, transporte y distribución de gas natural, cuya tasa resultante de la metodología de cálculo de la TRF es de aproximadamente el 6,4%.

Enagás considera que esta cifra «está muy próxima pero no alcanza a la base mínima de TRF que estableció en sus proyecciones financieras a partir de 2027», por lo que ha presentado alegaciones a esta propuesta.

Por otra parte, el pasado 9 de octubre, el Tribunal Supremo falló a favor de Enagás Transporte en su reclamación patrimonial por proyectos en Canarias, reconociendo una indemnización a la compañía, incluyendo intereses legales y costas procesales, por un importe aproximado de 20 millones de euros.

Asimismo, el 24 de julio, Enagás anunció la adquisición del 51% restante de Axent, propiedad de Axión Infraestructuras de Telecomunicaciones, por 37,5 millones de euros. Esta operación generará una plusvalía contable, aún no registrada, de aproximadamente 15 millones de euros.

En lo que respecta al sistema gasista, la demanda total de gas natural y las exportaciones durante los nueve primeros meses del 2025 se situaron en 267,6 teravatios hora (TWh), con un incremento del 6,6% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Este crecimiento de la demanda de gas se debió al incremento de la generación para eléctrica (+36,8%) por el aumento de la participación de los ciclos combinados, como refuerzo a la seguridad de suministro eléctrico.