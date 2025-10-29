Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia

Ence plantea un despido colectivo para 90 trabajadores de la fábrica de Navia, de los 400 que forman la plantilla. Así se lo ha ... trasladado a los sindicatos tras registrar pérdidas de 22 millones de euros. También se verá afectada la planta de Pontevedra, donde la compañía de celulosa pone sobre la mesa 40 despidos. Además, anuncia recortes en los servicios centrales y en el área de Forestal.

La empresa recoge esta dura medida en su nuevo 'Plan de Eficiencia y Competitividad 2025-2027', remitido este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De este modo, plantea despedir al 22,5% de la plantilla de la fábrica asturiana. Un anuncio que llega tras las pérdidas anunciadas por la compañía entre enero y septiembre, que alcanzaron los 22 millones de euros –frente a los 40,8 de beneficio del año anterior–.

Fuentes cercanas a la negociación señalan que el proceso aún se encuentra «en una fase muy incipiente», que se encuentra en sus inicios con la solicitud de la constitución de la comisión negociadora con la representación legal de los trabajadores. El objetivo de la compañía, según esas mismas fuentes es alcanzar con la plantilla «un acuerdo negociado basado en el diálogo».

El conjunto del plan tiene un potencial de ahorro anual en 'cash cost' de aproximadamente 22 euros por toneladas y una salida de caja estimada en 23 millones de euros en el transcurso de dos años. Este escenario arroja un valor actual neto (VAN) de aproximadamente 200 millones de euros.

Dicho plan se apoya en dos pilares principales: por un lado, las soluciones de Inteligencia Artificial y de reingeniería y automatización de procesos y, por otro, la racionalización de sus procesos operativos a través de una reducción ordenada de su estructura de personal.