Fábrica de Ence en Navia. O. V.

Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia

Iniciará una negociación con los sindicatos tras perder 22 millones hasta septiembre

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:30

Ence plantea un despido colectivo para 90 trabajadores de la fábrica de Navia, de los 400 que forman la plantilla. Así se lo ha ... trasladado a los sindicatos tras registrar pérdidas de 22 millones de euros. También se verá afectada la planta de Pontevedra, donde la compañía de celulosa pone sobre la mesa 40 despidos. Además, anuncia recortes en los servicios centrales y en el área de Forestal.

