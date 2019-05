Feito: «Si no gana competitividad, Arcelor dejará de producir en Asturias» Pedro Leal, Rubén Hidalgo y Carmen Moriyón en la reunión con Belarmino Feito ayer en la sede de la patronal. / PABLO LORENZANA LAURA CASTRO GIJÓN. Sábado, 25 mayo 2019, 02:26

La patronal asturiana teme que la decisión de Arcelor de recortar la producción en las plantas de la región y la posibilidad de que se amplíe la parada en el horno alto sean solo el principio. La preocupación de los empresarios «va en aumento» y así se lo hizo saber ayer Belarmino Feito, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), a Carmen Moriyón, la candidata de Foro a la Presidencia del Principado, durante una reunión en la sede de la patronal.

«Las noticias son cada día peores», lamentó Feito. Explicó que el hecho de ampliar la parada «no es una cuestión significativa en cuanto al impacto que pueda tener porque solo sería un mes, pero sí es preocupante el hecho de que se vaya a producir». Es, a juicio del presidente de Fade, una señal clara de alarma. «Arcelor nos está diciendo que con las circunstancias actuales no puede competir», señaló, y apuntó como principales problemas a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ha incrementado la entrada de acero más barato en la Unión Europea procedente de otros países como Turquía, y a los costes medioambientales impuestos por el viejo continente. «Si Arcelor deja de ser competitiva es un problema grave», advirtió Feito. De hecho, incidió, «si no gana competitividad, no puede seguir produciendo aquí y todos sabemos lo que significaría Asturias sin esta empresa».

Insistió en que el Gobierno de España debe «ejercer presión» para que desde la Unión Europea se adopte una postura proteccionista de la industria, que se encuentra ante una pérdida constante de competitividad. «Asturias irá bien en la medida en que las empresas sigan hacia adelante, crezcan, sean competitivas y generen empleo», subrayó el presidente de Fade. Por eso, el Gobierno autonómico resultante de las elecciones de mañana «deberá tener claro que es necesario situar a las compañías en el centro de la estrategia y crear un escenario que favorezca la actividad económica», señaló. No obstante, Feito confía en que «impere la sensatez» en Europa y en que el Gobierno «tome conciencia de esto».