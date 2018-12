Las gasolineras Beta, al borde del cierre por impagos y falta de suministro La gasolinera Beta de Manuel Llaneza, en Gijón, sin actividad. / CAROLINA SANTOS Las estaciones del servicio, gestionadas por el dueño de TeslaCard, funcionaban en Gijón, Tabaza, Noreña, Riaño, Colloto, León y Galicia ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Jueves, 27 diciembre 2018, 04:11

Varios trabajadores de las gasolineras Beta, repartidas por Asturias, Castilla y León, Galicia y Alicante, alertaron ayer sobre la «preocupante situación» por la que pasan los negocios tras meses de impagos y una «constante» falta de suministro. Algunas gasolineras, propiedad de la firma asturiana Beta Renowable Group SL, acumulan retrasos en las nóminas de casi dos meses además de la subida del convenio colectivo pactada en 2017, lo que supone otros 200 euros adicionales.

Según denuncian, los cuatro trabajadores de la conocida gasolinera Sporting, situada en la avenida de Manuel Llaneza, en Gijón, desde el día 3 de este mes no tienen actividad y, desde finales de noviembre, los surtidores no disponían ni de gasolina ni de gasóleo. «A algunos trabajadores nos remitió información sobre una regulación de empleo en la empresa y a otros no. Estamos en casa sin paro ni nada y ya casi lo único que pedimos es que nos despida», afirman desde la gasolinera gijonesa.

La última nómina que cobraron los empleados de esta estación de servicio fue la de octubre. En otras, la situación es similar, según explican. La de Colloto lleva desde el 23 de noviembre sin suministro y la de Benavente acumulaba tres meses de impagos antes de la rescisión definitiva del contrato de los trabajadores. Esta situación de inestabilidad se alarga desde comienzos de 2018, cuando las nóminas comenzaron a pagarse con mes y medio de retraso.

De cara a las próximas semanas, los trabajadores de la gasolinera gijonesa instan a la empresa a «hacer efectivos los despidos» y a abandonar la explotación de los negocios. «Que deje trabajar a otro gestor que pueda absorber los empleos», reclaman los trabajadores. Las gasolineras Beta están actualmente repartidas en Tabaza, Noreña, Riaño, Colloto, Gijón, Onzonilla (León), As Pías (La Coruña), Benavente, Ponferrada y Elche.

También están en la misma situación, según los trabajadores de las gasolineras afectadas, los empleados de las tiendas de alimentos orgánicos Beta que funcionan en pleno centro de Gijón y Oviedo. «Nos consta que las gasolineras las tiene alquiladas, no son suyas en propiedad, y ya acumula ocho meses de impagos a los dueños de la de Manuel Llaneza. Esto no puede seguir así», critican desde el surtidor gijonés.

Negocios en quiebra

El administrador único de Beta Renowable Group SL, Rubén Pérez Llera, también es administrador de Tesla Management y de varias empresas dedicadas a la generación de biocombustible. TeslaCard, que llegó a patrocinar al Sporting durante la campaña 2017-2018, también forma parte de la empresa Beta. Según reza en su página web, esta tarjeta pretende promover el consumo de productos ecológicos y aunar en una sola factura todo el consumo energético de sus clientes.

Varios negocios de Pérez Llera figuran en la lista de deudores que anualmente publica Hacienda. Biocarburantes de Galicia SL, en proceso concursal desde 2016, acumula una deuda de más de 15 millones de euros y Construcciones Logísticas y Ambientales del Norte SL, donde figura como administrador mancomunado, suma casi 25 millones de deuda al fisco.

