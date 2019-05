El Gobierno explica que Alcoa no puede ir a la subasta eléctrica al no estar operativa Las plantas de Avilés y La Coruña no cumplirían los requisitos ni teniendo comprador, por lo que solo puede participar la planta de San Ciprián LAURA CASTRO GIJÓN. Viernes, 31 mayo 2019, 02:43

No hay excepción que valga. Las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña no podrán participar en la subasta de interrumpibilidad, el sistema por el que se compensa a las grandes consumidoras por desconectarse de la red cuando el sistema lo requiera. El primero en advertirlo fue Red Eléctrica. «Las factorías que renuncian a prestar este servicio no pueden presentarse a la siguiente subasta», dijo Miguel Duvison, director general de este organismo, el 21 de marzo.

El Ministerio de Industria respondió asegurando que existía una excepcionalidad y que apelarían a ella para permitir que las plantas pudieran participar en la subasta y no mermar así su atractivo de cara a los posibles inversores en plena negociación de la venta. Sin embargo, el pasado lunes, cuando se publicaron las condiciones de la nueva convocatoria, Alcoa ya aseguró que solo podría presentarse con la factoría que aún sigue produciendo aluminio primario, la de San Ciprián. Y ayer, el Gobierno tuvo que rectificar su planteamiento inicial y confirmar que Avilés y La Coruña se quedan fuera. Ambas factorías llevan desde febrero sin utilizar las series de electrólisis, donde se produce el aluminio primario, por el acuerdo alcanzado entre la empresa y los trabajadores, con lo que su consumo energético se redujo drásticamente. Tanto, que dejaron de ser electrointensivas como tal y de prestar el servicio de interrumpibilidad.

La multinacional solicitó autorización para participar en el proceso aduciendo que se habían dado circunstancias «excepcionales», pero la normativa solo contempla como causa de fuerza mayor aquellos casos «extremos e inevitables». Algo que en este caso no se cumple, según apuntó la Delegación del Gobierno de Asturias, puesto que la falta de competitividad de las plantas ya era de sobra conocida por Alcoa y no puede calificarse, por lo tanto, como «imprevista».

Además, ni Avilés ni La Coruña podrán prestar el servicio de interrumpibilidad tras la celebración de la subasta ni aunque aparezca un comprador porque las series de electrólisis continúan apagadas y rearrancarlas llevaría, al menos, cuatro meses. Por tanto, explicó, «habilitar a Alcoa sabiendo de antemano que no podrá prestar el servicio es una decisión demandable desde el punto de vista jurídico». Y además, puntualizó el Gobierno, podría afectar a la competencia de la subasta. «Aumentaría artificialmente la oferta disponible en los bloques grandes, con el agravante de que la otra plata del grupo en Lugo es el mayor oferente de este mismo producto», detalla. Esto, añadió, podría «poner en riesgo la validación de los resultados» de la subasta por parte de la CNMC.