El grupo Sidenor y el fondo de inversión Sherpa se unen a la puja por Alcoa Una concentración de los trabajadores frente a la planta avilesina de Alcoa. / ALBERTO MORANTE / EFE «Da igual que haya partes interesadas en la compra de las plantas, mientras no tengamos un marco energético estable», advierten los trabajadores LAURA CASTRO GIJÓN. Miércoles, 3 abril 2019, 00:55

Ya son siete las empresas interesadas en la compra de las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña que han formalizado esta predisposición con la firma de un contrato de confidencialidad. Según ha podido saber este diario, entre los participantes de esta puja por las factorías alumineras está el grupo industrial Sidenor, líder en la producción de aceros largos especiales y uno de los principales fabricantes de piezas forjadas y fundidas. Tienen instalaciones en País Vasco, Cantabria y Cataluña y cuenta con delegaciones comerciales en Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. También ha firmado ya el contrato de confidencialidad el fondo de inversión Sherpa, que se une así a Liberty House, Quantum Capital Partners (propietaria de Vauste, la antigua Tenneco), Aludium (de Atlas Holding), la comercializadora BCT Metals y el grupo andaluz Cunext.

No obstante, ni el comité de empresa de la planta avilesina ni el de la coruñesa pierden de vista que el objetivo ahora debe ser mejorar el estatuto para las electrointensivas y, más concretamente, la partida destinada a las compensaciones por emisiones indirectas de CO2. El Gobierno cifró estas ayudas en 91 millones de euros, una cantidad que tanto las grandes industrias como el Principado consideraron escasa.

«No tengo la más mínima preocupación por los posibles inversores. Sin un marco energético estable, va a dar igual quién esté interesado porque no comprará nada», advierte José Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité de empresa de Alcoa en Avilés. Aunque indica que «prefiero un perfil industrial con experiencia en el aluminio», remarca que «ahora mismo en España no se dan las circunstancias necesarias para poder operar las plantas». Coincide con su postura el presidente del comité de La Coruña, Juan Carlos Corbacho, quien insiste en que «lo esencial ahora es crear el mejor escenario en la regulación energética» y añade que «el interés de posibles inversores en este momento no es relevante».

La comisión de seguimiento del conflicto se reunirá el miércoles en Madrid

Para Damián Manzano, responsable de Industria de CC OO, «no es el momento de entrar a valorar posibles compras, aunque hay que recordar que el inversor deberá mantener el empleo y la actividad en el futuro». Insta al Gobierno a «pegar un empujón más fuerte con las compensaciones por CO2. Tienen que ser sustancialmente mejores».

El estatuto para las electrointensivas ha sido una decepción para los trabajadores de Alcoa, que esperaban un mejor escenario energético. «A juzgar por las declaraciones de algún político, parece que ya estamos salvados y en realidad, no han hecho nada. Encima de la mesa, a día de hoy, no tenemos nada», lamentó Gómez de la Uz.