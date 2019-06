«No soy un hombre de negocios, estoy contento de ser empleador» Antonio Suárez, en el Hotel de la Reconquista de Oviedo. / ÁLEX PIÑA Antonio Suárez | Presidente de Grupomar «A los gobernantes les pido estabilidad. Nos estamos pasando en número de partidos y negociaciones» NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN. Lunes, 17 junio 2019, 03:00

Antonio Suárez (Oviedo, 1942) cambió Asturias por México hace medio siglo. Fue por amor, aunque además encontró en su país de acogida el éxito en los negocios. Fundador y presidente del poderoso Grupomar, el mayor complejo pesquero azteca, no se olvida de sus raíces. Auténtico salvavidas para el Archivo de Indianos, también consiguió con sus encargos de barcos recuperar la industria naval en Gijón. En esta ocasión ha visitado el Principado para ser nuevamente jurado del Premio Princesa de Asturias de la Concordia.

-Vive en México, viaja por medio mundo y viene con frecuencia a Asturias. Con esa perspectiva que da la distancia, ¿cómo ve la región?

-Asturias siempre está unida a España. No es una región con grandes posibilidades 'per se', porque vivió muchos años de la minería y de actividades que ya no son rentables. Tiene que abrir nuevos caminos. Se está animando en parte el tema turístico, con vocación cultural, gastronómica... No es fácil. Hay zonas con más alternativas, pero España es un todo y si va bien a sus regiones les irá bien.

-La industria también está sufriendo. ¿Peligra?

-El mundo cambia constantemente, la tecnología, la forma de enfocar el entorno... ¿Quién se iba a figurar que iba a quebrar Kodak? Pero los cambios también pueden ser favorables, como los grandes polos tecnológicos que se han creado en Estados Unidos. Hoy tenemos problemas y la industria, si no tiende a desaparecer, tiene que cambiar radicalmente. Por cuestiones ambientales, además, no tiene más remedio que concentrarse en algunos productos, innovar o cambiar de lugar.

-Usted participó en la recuperación del sector naval en Gijón al encargar varios atuneros a Armón.

-Fue una obra buena para la región, pero porque los empresarios eran buenos. En otros casos se promueve un astillero y luego quiebra. Aquí no fue así. Gracias a mi grupo se pudo abrir y ahora va viento en popa. En Asturias hay buenos empresarios, pero faltan oportunidades e inversiones.

-¿Qué es lo que falla?

-Asturias se dejó caer un poco. Con mi actividad, centrada en la alimentación y la pesca, vemos cómo Galicia y País Vasco tienen flotas atuneras importantísimas que no necesitan tener su base en esas regiones, pero luego tienen allí grandes factorías que enlatan para toda Europa y en las que trabajan miles de personas. Aquí se perdió de alguna forma la iniciativa privada.

-¿Se paga ahora haber vivido durante muchos años de empresas públicas como Ensidesa o Hunosa?

-Algo así, aunque todo se puede recuperar. A veces hay que pasar una crisis para salvar la situación. Es pésimo vivir del Estado, como pasó con el Museo de la Emigración. Se apoyó en los recursos públicos y cuando estos fallaron se cayó. Entre un grupo de amigos lo hemos rescatado.

-Asturias sufre una nueva oleada de emigración. ¿Cómo cree que se puede frenar la fuga de jóvenes?

-La emigración no es mala. El emigrante suele dar al país que lo recibe y también al que dejó. En otra época, España vivió de los emigrantes que se fueron y México tiene un ingreso importantísimo de divisas que llegan de sus emigrantes en Estados Unidos. Muchos de ellos, además, triunfan y luego replican sus empresas de éxito en sus países de origen. La emigración es buena.

-Usted ha impulsado actividades en Asturias, ¿tiene más proyectos?

-Ahora mismo estamos construyendo en Gijón. Se trata de recuperar edificios bonitos, pero noto una tardanza tremenda en lograr el permiso de construcción. Es algo totalmente atípico tener que esperar un año y medio o dos años. Así no se desarrollan las cosas. Hay una burocracia exagerada. No sé si es porque hay demasiados partidos y convierten un permiso en una pelea política, pero esto lo notamos y me ha desencantado un poco. Uno pretende hacer cosas, que en el fondo se pueden hacer en cualquier sitio, y se encuentra con trabas.

-¿Le desincentivan esas trabas?

-Sí, claro. El primer edificio salió muy bien, quisimos hacer el segundo y aún no tenemos el permiso. Así que, en vez de hacer dos o tres más, seguimos esperando. Y yo esto no lo hago por enriquecerme, sino por no tener el dinero parado y apoyar a la región.

-Empresario de éxito, mecenas... ¿De qué se siente más orgulloso?

-Soy empresario, no hombre de negocios o ganador de dinero. Soy un empresario que crea empleos y me siento muy contento con emplear gente, con ser empleador. Mi grupo cuenta con unos 4.000 trabajadores, pero además genera otras actividades en las que trabajan miles de personas. Eso me causa mucha satisfacción, pasar por la vida haciendo algo por los demás. Y, por supuesto, estoy muy orgulloso de mi familia.

-Yendo a lo global, ¿qué trabas le supone la guerra comercial?

-En el caso de nuestra empresa, la guerra entre Estados Unidos y China nos está afectando muchísimo. De nada para aquí, el precio del atún cayó un 50% por el exceso de oferta de China, que está invadiendo el mercado y desplomando los precios.

-México también sufre directamente las políticas de EE UU.

-Hace más de cien años el presidente de México Porfirio Díaz dijo: ¡Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos! Esa relación agridulce la tenemos desde hace mucho. Estar al lado del imperio tiene cosas buenas y cosas malas, sobre todo cuando el imperio tiene un emperador difícil. Los vecinos pagan el pato. La relación también es tensa porque Trump necesita alguna estrategia para ganar elecciones y usa mucho a México. Lo malo es que nuestra moneda se devalúa, la especulación funciona... Cuando Estados Unidos tiene catarro, a México le entra la gripe.

-¿Qué le parece la amenaza de aranceles de Trump a México y el acuerdo posterior con López Obrador?

-Por México pasa mucha gente de Centroamérica hacia EE UU y EE UU tiene derecho a pedir que se revise esa situación. El problema es que va contra los principios de la Constitución mexicana y México quiere cumplir con esos principios. Las formas no están siendo las buenas. No se trata de temas comunicantes, uno es el tema migratorio y el otro el comercial. Trump actúa como un niño al que se le quita un juguete... Pero se sale con la suya. Y a López Obrador hay que darle tiempo, porque México iba hacia abajo desde hace mucho.

-Acabamos de vivir dos procesos electorales en España. ¿Qué le pediría a los nuevos gobernantes?

-Estabilidad. Creo que nos estamos pasando de demócratas. Tantos partidos políticos, tantas negociaciones... Tenemos una especie de 'democratitis', nos estamos pasando en número de partidos y negociaciones. Todo tiene un límite para la estabilidad. La gente ya se está tomando hasta en broma todo esto, procesos que necesitan respeto. No es serio. Hablar de bipartidismo hoy en día es casi hablar de una dictadura, aunque funciona en países promotores de la democracia, como Estados Unidos.

-Usted promovió que se colocara en un edificio que construía en Gijón una gran bandera de España. ¿Le preocupa el independentismo?

-Mucho. Es una locura. Estamos en un momento de globalización, en el que se unen los países, hay tratados comerciales... y hablar de separatismos me parece una atrocidad. Es desprestigiante y preocupante para España. No sé qué hay que hacer, pero algo se está haciendo mal. Algo se dio de más o algo se quitó de más.

-Pero hay cierta corriente en este sentido, incluso internacional. ¿Qué piensa del 'Brexit'?

-Se entiende como otra locura fuera de toda lógica, pero a base de hacer cosas atípicas se están volviendo en típicas. También creo que existen fuerzas que intentan desestabilizar Europa.