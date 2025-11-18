El horno alto 'B' de Arcelor cumple dos meses sin funcionar con normalidad desde la parada

Arcelor concentra sus esfuerzos en intentar estabilizar el horno alto 'B' para que vuelva a producir lo antes posible. La instalación cumplirá esta semana ... dos meses sin funcionar con normalidad, desde que en septiembre se sometiera a una parada para llevar a cabo trabajos de mantenimiento. Desde entonces, no ha logrado recuperar la operatividad, lo que tiene consecuencias en el resto de las instalaciones de las plantas asturianas, que sufren interrupciones de la actividad de manera intermitente ante la falta de arrabio. El horno alto 'A', que se encuentra al final de su vida útil, no es suficiente para abastecer a todos los talleres, lo que impide a las factorías –sobre todo a la de Avilés– operar a pleno rendimiento. Si bien es cierto que probablemente tampoco lo harían por la debilidad del mercado.

Los problemas con el horno alto 'B' comenzaron cuando los técnicos arrancaron la instalación tras la parada de mantenimiento. Desde ese momento, se sucedieron las incidencias, con incendios y quema de toberas incluidos. Dado que los intentos para reactivar la instalación resultaron infructuosos, la empresa decidió cesar la actividad y tratar de que el horno alcanzase la temperatura necesaria mediante la introducción de una oxilanza, una herramienta que permite introducir oxígeno y gas propano para calentar el crisol y extraer así el arrabio solidificado en su interior, pero no termina de vaciarse por completo por distintas averías, que obligan a detener el horno continuamente. De modo que ahora prosigue la maniobra de arranque, con la vista puesta en que la instalación alcance el ritmo necesario sin fallos, lo que hasta ahora no se ha conseguido.

La situación en los últimos días se ha complicado, ya que se registraron problemas en varias toberas y en el tragante –la abertura superior del horno, por donde se introduce la carga de materias primas–, donde se realizarán trabajos aprovechando la nueva parada efectuada, que la empresa calcula que se prolongue hasta hoy. Fuentes sindicales explican que estas averías se suma el hecho de que no hay repuestos clave como consecuencia de la extensión de la vida útil del horno alto 'A'. La previsión, señalan, era aprovechar las piezas de este para el 'B', que ahora se encuentra en «situación límite».

Los sindicatos denuncian que este tiempo de constantes percances ha llevado a la plantilla del horno a acumular un notable exceso de horas extra y a un estado de agotamiento por «el estrés de una parada continua». Los representantes de los trabajadores están convocados por Arcelor el próximo 4 de diciembre para iniciar la negociación de un nuevo expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), ya que el actual termina su vigencia el próximo 31 de diciembre. Es una herramienta esencial en la multinacional, ya que se utiliza cuando, por diversos motivos, la producción se ralentiza o incluso se suspende en determinados talleres. Precisamente, en las próximas semanas están programadas paradas en varias partes de las fábricas.

Acuerdo Marco

Antes, el 27 de noviembre, los comités de empresa –son tres en las plantas asturianas– se reunirán con la compañía para abordar un diálogo que se prevé largo y complejo, como es el del noveno Acuerdo Marco de Arcelor, un pacto que regula las condiciones laborales de la mayor parte de los centros de trabajo del grupo en España, entre ellas las salariales. El vigente se firmó en mayo de 2023, con un espacio temporal de aplicación de 2022 a 2025. Luego, lo habitual es que se abra la mesa de negociación del convenio de las factorías asturianas.

Pero, más allá de esto, hay una cuestión que preocupa a los trabajadores, como es la salida de los nacidos en 1963. Arcelor ya ha dejado claro en numerosas ocasiones su rechazo al contrato relevo, ya que no lo considera viable en las actuales circunstancias, puesto que en los próximos años se necesitará menos personal al avanzar en la descarbonización de las plantas con la entrada en funcionamiento de la acería eléctrica de Gijón en el primer trimestre de 2026. También el año que viene terminará la vida útil del horno alto 'A' y antes, en este 2025, se clausurará el sínter 'B' por cuestiones medioambientales. Con la acería verde de Avilés aún en el aire, las fábricas perderán capacidad productiva.