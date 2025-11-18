El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Equipo que trabaja en el arranque del horno alto 'B' de Arcelor. E. C.

El horno alto 'B' de Arcelor cumple dos meses sin funcionar con normalidad desde la parada

La instalación continúa en un complejo proceso para lograr su estabilización y recuperar así la producción habitual en las plantas asturianas

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:03

Comenta

Arcelor concentra sus esfuerzos en intentar estabilizar el horno alto 'B' para que vuelva a producir lo antes posible. La instalación cumplirá esta semana ... dos meses sin funcionar con normalidad, desde que en septiembre se sometiera a una parada para llevar a cabo trabajos de mantenimiento. Desde entonces, no ha logrado recuperar la operatividad, lo que tiene consecuencias en el resto de las instalaciones de las plantas asturianas, que sufren interrupciones de la actividad de manera intermitente ante la falta de arrabio. El horno alto 'A', que se encuentra al final de su vida útil, no es suficiente para abastecer a todos los talleres, lo que impide a las factorías –sobre todo a la de Avilés– operar a pleno rendimiento. Si bien es cierto que probablemente tampoco lo harían por la debilidad del mercado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  2. 2 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  3. 3 Dolor contenido en el funeral por Natalia Menéndez en Grullos
  4. 4 Multa de 200 euros, sin seguro y hasta cárcel: Las consecuencias de no llevar la V16 en el coche
  5. 5 Avilés trata de recuperar la normalidad tras las inundaciones
  6. 6 Ocho años de cárcel para el hombre que prendió el monte Naranco: es la mayor condena por un incendio forestal en Asturias
  7. 7 El juzgado acuerda el ingreso la mejor detenida por la muerte de su cuñada en Candamo en el centro de menores de Sograndio
  8. 8 «Vengo a solicitar la eutanasia. Pues aquí no es»
  9. 9

    Un exalto cargo del Principado señala al Servicio de Minas como responsable último de lo que ocurría en Cerredo
  10. 10

    Faustino Blanco deja la Finba y el Principado ya busca fuera de Asturias a su sustituto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El horno alto 'B' de Arcelor cumple dos meses sin funcionar con normalidad desde la parada

El horno alto &#039;B&#039; de Arcelor cumple dos meses sin funcionar con normalidad desde la parada