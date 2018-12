Hunosa estima que mantener el pozo San Nicolás garantizaría 300 empleos Instalaciones del pozo San Nicolás, en la localidad mierense de Ablaña. / JESÚS MANUEL PARDO El plan elaborado bajo el mandato de Mallada propone continuar con la extracción de carbón hasta diciembre de 2021 PALOMA LAMADRID GIJÓN. Lunes, 17 diciembre 2018, 02:39

Mantener la extracción de carbón del pozo San Nicolás hasta diciembre de 2021, es decir, hasta contar con una explotación a cielo abierto. Esta propuesta se recoge en el plan elaborado por la anterior dirección de Hunosa, presidida hasta el pasado verano por María Teresa Mallada, y aprobado por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), y que no dista demasiado del planteamiento que baraja ahora el Gobierno de Pedro Sánchez. Continuar con la actividad extractiva hasta diciembre de 2021 -plazo que la hullera pública denomina periodo de transición- permitiría mantener «un mínimo de 300 empleos directos en el pozo minero», situado en el concejo de Mieres, a escasa distancia de La Pereda.

Precisamente, la central térmica de Hunosa, junto con el Lavadero Batán, son las piezas clave a partir de las cuales girará el escenario futuro de la compañía, que se basará en la economía circular. «A corto y medio plazo, el mantenimiento de la actividad de explotación de carbón autóctono permitirá la supervivencia de la central térmica y del lavadero, evitando el riesgo de destrucción de empleos y de un devastador impacto socioeconómico en la región», señala dicho informe. Así, el mineral extraído de San Nicolás serviría para alimentar a La Pereda y para la investigación del proceso de ecocombustión mediante la captura de dióxido de carbono en la planta ubicada en la térmica.

Hunosa señala que pese a la Decisión 787/2010 dictada por la Comisión Europea, que exige la devolución de ayudas otorgadas a aquellos pozos que continúen en explotación más allá del próximo 31 de diciembre, el San Nicolás podría mantener su actividad sin reintegrar cantidad alguna. Explica que el carbón extraído de dicho pozo llega al Lavadero Batán mediante una cinta transportadora y de ahí se traslada a la central térmica en camiones. «La Pereda no ha participado en el proceso de resolución de restricciones por garantía de suministro», por lo que no está incluida en la normativa que regula estas cortapisas. Al no encontrarse recogida en el Real Decreto 134/2010, hace que el antaño Ministerio de Industria «no haya concedido ayudas a Hunosa por los suministros efectuados a la central de La Pereda, 'al no estar incluidos en el procedimiento de resolución de restricciones', según el ministerio».

Subraya la hullera pública en el informe que, desde 2010, la térmica se ha nutrido del carbón sacado de San Nicolás «al ser el pozo más cercano». Para justificar esta tesis, pone en consonancia los datos de producción del pozo y los del mineral aportado a La Pereda. «Las cantidades suministradas a la central térmica durante el período 2011-2017 siempre han sido superiores a las extraídas en el San Nicolás, con lo que Hunosa estaría en disposición de no tener que devolver ayudas en el caso de mantener temporalmente este pozo con extracción de carbón», apunta la compañía en el plan elaborado durante la presidencia de Mallada.

El objetivo de la hullera, al menos entonces, sería «trasladar a gran parte de los trabajadores sin necesidad de formación» en 2021 a la explotación a cielo abierto que proyecta. En el periodo de transición que se iniciaría el próximo año y culminaría en tres ejercicios, «la empresa continuará desarrollando los proyectos de diversificación que ya tiene en marcha (geotermia, biomasa, aprovechamiento hidráulico del agua del interior de los pozos) con la idea de poder absorber a la mayor cantidad de trabajadores posible».

No obstante, reconoce que el ámbito de las energías renovables precisa de un número de empleados mucho menor que el millar que trabajan en Hunosa. Por ello, defiende mantener un pozo hasta la apertura de la mina a cielo abierto, lo que «solucionaría el problema de desempleo que se generaría si se cerraran las tres explotaciones subterráneas».