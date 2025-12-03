El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Encuentro de la alcaldesa de Gijón con EL COMERCIO, en el Teatro Jovellanos
Una tienda de Zara en Barcelona. EP

Inditex reactiva sus ventas y gana un récord de 4.622 millones hasta octubre, un 3,9% más

La firma disipa las dudas del mercado y bate las previsiones con una mejora en las ventas de casi el 5% en el tercer trimestre

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:05

Inditex logra dar la vuelta a las dudas del mercado en torno a su capacidad para seguir incrementando las ventas a ritmos de años anteriores. ... El gigante textil cerró octubre con un beneficio neto de 4.622 millones de euros, un 3,9% más, tras un tercer trimestre fiscal -de agosto a octubre- en el que el repunte de las ventas alcanzó el 4,9%, hasta los 9.814 millones de euros.

