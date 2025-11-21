El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La ingeniería asturiana TSK, fundada en 1986 por Sabino García-Vallina, tiene su sede en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón. Damián Arienza

La ingeniería asturiana TSK trabaja para poder salir a Bolsa el próximo año y seguir creciendo

La compañía, que aún no ha encontrado socio inversor, busca con esta operación reforzar con fondos propios su plan de expansión

Elena Rodríguez

Elena Rodríguez

Gijón

Viernes, 21 de noviembre 2025, 22:35

La ingeniería asturiana TSK se ha fijado alcanzar los 4.000 millones de euros en ventas entre 2025 y 2027, aprovechando el tirón de los ... proyectos de transición energética que se están presentando en todo el mundo. Ahora bien, necesita ampliar sus fondos propios para financiar este plan estratégico. De ahí que haya retomado su plan para salir a Bolsa y ya esté «trabajando en ello, preparando la documentación para remitirla a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

