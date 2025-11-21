La ingeniería asturiana TSK trabaja para poder salir a Bolsa el próximo año y seguir creciendo

La ingeniería asturiana TSK se ha fijado alcanzar los 4.000 millones de euros en ventas entre 2025 y 2027, aprovechando el tirón de los ... proyectos de transición energética que se están presentando en todo el mundo. Ahora bien, necesita ampliar sus fondos propios para financiar este plan estratégico. De ahí que haya retomado su plan para salir a Bolsa y ya esté «trabajando en ello, preparando la documentación para remitirla a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La idea de la empresa, propiedad de Sabino García Vallina en un 84%, es ampliar capital por entre el 30% y 35% a través de una Oferta Pública de Suscripción (OPS), por la que la compañía emite nuevas acciones para captar fondos.

El proceso de salida a Bolsa sigue analizándose. Bien a través del método habitual, bien –como recogía ayer 'Cinco Días'– a través de una vía rápida, denominada 'Easy Access', puesta en marcha por la CNMV y Bolsa y Mercados Españoles (BME). Esta última permite registrar en primer lugar el folleto y después colocar el capital flotante en un plazo máximo de dieciocho meses. Este proceso está reservado a compañías con una valoración superior a los 500 millones de euros (TSK se sitúa entre los 500 y 600 millones, según las estimaciones de los bancos), si bien podría ser de una cantidad inferior siempre y cuando así lo autorice expresamente la CNMV.

Y cuándo se llevaría a cabo la salida a Bolsa? El próximo año, probablemente en el primer semestre, aunque la fecha no está aún cerrada.

Esta operación trasciende en un año complejo para las ingenierías que operan en el sector de proyectos llave en mano, del que la mayoría de bancos reniegan al considerarlo de alto riesgo por su complejidad. El pasado mes de mayo TSKlogró desatascar la obtención de financiación tras lograr una línea de créditos y avales por un importe de 90 millones de euros. El acuerdo con la banca fue posible gracias al apoyo prestado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que aportaba 20 millones de euros, y de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce).

Con una cifra de negocio de 1.025 millones de euros en 2024 y un beneficio bruto de explotación (ebitda) estimado este año de entre 75 y 85 millones, su posición es, no obstante, más desahogada que otras firmas del mismo sector. Para poder seguir adelante con esa hoja de ruta fijada de expansión, la familia García-Vallina dio, a principios de año, el mandato a Santander y el banco de inversión americano Stifel de encontrar comprador. Considera TSK –que trabaja principalmente en la transición energética y la descarbonización, que supone el 79% de su cartera, seguida de la industria y digitalización y el manejo de minerales críticos– que necesita estar dentro de un grupo más grande que pueda aprovechar todas las referencias, capacidad tecnológica y presencia internacional. Pero, a falta de ese comprador, ha decidido dar el salto a Bolsa.