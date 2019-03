La inversión de Ence en Navia supera los 1.000 millones en las dos últimas décadas Instalaciones de Ence en Navia. / DAMIÁN ARIENZA Los sindicatos valoran el impulso que le ha dado la compañía a la planta, que es una «cabeza tractora» para la economía del noroccidente LAURA CASTRO GIJÓN. Sábado, 30 marzo 2019, 03:57

Ence no ha dejado de mimar a la planta de Navia. Su buque insignia ha recibido desde 2001 millonarias inversiones destinadas, principalmente, a aumentar su producción e implantar mejoras medioambientales. La última prevista, de 500 millones de euros, permitirá incrementar la plantilla en 140 trabajadores, además de diversificar el producto con celulosa para productos higiénicos como compresas y pañales y para uso textil.

Esa cantidad ha vuelto a ampliarse a raíz del conflicto desatado por la prórroga de 60 años para la biofábrica de Pontevedra. Enfadada por por el giro que dio la Abogacía del Estado, que en 2015 se mostró a favor de ampliar el permiso y recientemente decidió no defender esta postura más, Ence anunció este jueves que de los 350 millones previstos para invertir en la planta gallega solo se ejecutarán 50. El resto irán a parar a Navia, al igual que el incremento de la producción. La compañía tenía previsto aumentar su capacidad de fabricar celulosa en 230.000 toneladas y ahora las hará todas de manera íntegra en la factoría asturiana.

Esta nueva inyección de millones ha sido recibida, como cabía esperar, con los brazos abiertos por el Ayuntamiento de Navia. Llega en un momento muy favorable para el sector de la celulosa, pero también para el de la generación eléctrica renovable que desarrolla Ence en Asturias a través de una planta de biomasa. «Es una noticia excelente que genera un futuro con solidez para Navia», valoró ayer el alcalde del concejo, Ignacio García Palacios. Recordó que en los últimos años el esfuerzo realizado por la compañía para evitar problemas medioambientales ha sido muy importante gracias a inversiones que superan los 80 millones de euros, entre las que están la mejora del emisario y la reducción de olores, principal punto de conflicto en el pasado entre los habitantes y la empresa.

Ence es, además, un valor económico fundamental para el concejo y para la comarca de occidente. El 50% de su plantilla está empadronada en Navia, tal y como se acordó con el Ayuntamiento, pero además da prioridad a las empresas auxiliares de la zona a la hora de contratar sus servicios. De manera indirecta llega a generar más de 2.150 empleos. De hecho, en su última parada anual, la de 2018, llegó a dar trabajo a 1.650 trabajadores de 120 empresas.

«Creemos en el potencial que tiene esta planta y sabemos que las inversiones van a generar aún más valor añadido», señaló José Luis Alperi, secretario general de SOMA-Fitag-UGT, quien pidió que las cantidades que se destinarán en los próximos años vayan siempre acompañadas de una generación de empleo en la comarca. «Esta fábrica es una cabeza tractora del resto de la economía del noroccidente», agregó Alperi.

Falta seguridad jurídica

El alcalde de Navia compartió el malestar de la empresa con lo que está sucediendo en Pontevedra. «Está claro que no puedes realizar una inversión importante en una factoría en la que no tienes garantías siquiera de que la vas a poder recuperar», explicó. La falta de seguridad jurídica es «un impedimento» para Ence y a García Palacios no le extrañó tampoco la advertencia lanzada el jueves por el consejero delegado, Ignacio de Colmenares, sobre dejar Galicia. No obstante, no descarta que se trate de una forma de «presionar al Gobierno» para que se solucione el conflicto.