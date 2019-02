«Hay un inversor gallego para las plantas de Alcoa», dice la patronal de La Coruña Mariví Monteserín saluda a Javier Fernández antes del encuentro que mantuvieron ayer sobre Alcoa en Presidencia. / MARIO ROJAS CC OO pide incluir en el estatuto para las electrointensivas un aumento de las ayudas por CO2 y un sistema de interrumpibilidad anual L. CASTRO Martes, 19 febrero 2019, 03:20

Mientras Mariví Monteserín -alcaldesa de Avilés-, el Principado y los trabajadores de Alcoa coinciden en señalar que sin el estatuto para las electrointensivas será casi imposible concretar un inversor para las plantas, desde la patronal de La Coruña aseguran que hay un empresario gallego interesado en las factorías. «Hace poco en una reunión en Madrid me ratificó que tiene interés en comprar», aseguró el portavoz de la patronal, Antonio Fontenla durante una entrevista en la Radio Galega. «Lo que habrá que ver es si Alcoa tiene interés en vender o no, si le interesa tener un competidor», indicó. Entre los candidatos estaría el grupo Alibérico, del gallego Clemente González Soler. Si bien las fuentes de la empresa consultadas por este diario no desmienten un posible interés, lo cierto es que la búsqueda de inversores para las plantas sigue aún en una fase muy incipiente.

Precisamente esta cuestión fue la que analizó ayer Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, junto al presidente del Principado, Javier Fernández, en una de las reuniones de seguimiento del conflicto de Alcoa. «Cualquier interés pasa por el estatuto de las electrointensivas y es urgente que el Gobierno lo saque adelante y que lo haga antes de que finalice la actividad» por las elecciones, señaló la regidora al término del encuentro.

En la misma sintonía están los sindicatos, que ya han enviado al Ejecutivo central sus propias propuestas para añadir al documento. Entre las planteadas por la federación de Industria de CC OO destaca la necesidad de implementar criterios para definir bien a este tipo de industrias. «Así evitaremos que pase como en la subasta de interrumpibilidad, que puede participar cualquiera», indicó Damián Manzano, representante de Industria del sindicato.

Solicitan, asimismo, un aumento de las compensaciones por emisiones indirectas de CO2 contemplado en una partida propia dentro de los presupuestos generales, una exención de hasta el 90% en los peajes eléctricos y un sistema de interrumpibilidad anual o, incluso, bianual.