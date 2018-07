Isaac Pola: «La ampliación de capital de Duro Felguera ha sido un alivio» ÁLEX PIÑA Respecto a la transición energética, el consejero ha señalado que «no debemos prescindir rápidamente de determinadas formas de generación de energía» LAURA CASTRO Oviedo Martes, 24 julio 2018, 12:06

«La ampliación de capital de Duro Felguera ha sido un alivio». Así lo ha afirmado esta mañana el consejero de Industria, Isaac Pola, minutos antes del inicio de la jornada 'Santa Energy: las vías hacia la transición energetica' que organiza el diario 'El Economista', en colaboración con ThyssenKrupp. «Hemos estado en continuo contacto para apoyarles y es un paso importantísimo, pues habilita ese futuro del grupo. Es el paso final de la reestructuración de la compañía y se abre una expectativa de oportunidades de continuidad y de mantenimiento de ese liderazgo tecnológico a nivel mundial que hasta ahora viene ilustrando. La actividad se verá reforzada», ha destacado Pola.

Respecto a la transición energética, el consejero ha señalado que «no debemos prescindir rápidamente de determinadas formas de generación de energía». «La postura del Principado en esta materia es bien conocida ya» y así se lo trasladará mañana en Moncloa el presidente Javier Fernández a su homólogo en el Ejecutivo central, Pedro Sánchez, ha afirmado Pola. «No se pueden adoptar medidas revolucionarias en esto, teniendo el foco puesto sólo en los objetivos medioambientales», ha indicado. Asimismo, ha añadido que «no podemos permitirnos que ningún paso de estos tenga repercusión negativa en el precio de la electricidad». Preguntado por la propuesta de ley de Unidos Podemos, Pola ha comentado que «no compartimos en absoluto ese planteamiento».

«Una transición suave»

El presidente de TSK, Sabino García Vallina, por su parte, señaló que «mejor no ha podido salir». Durante su ponencia sobre los avances de ThyssenKrupp en materia de reducción de emisiones, el vicepresidente de Tecnología, Sostenibilidad e Innovación de ThyssenKrupp, Reinhold Achatz, ha señalado que «la viabilidad de las empresas pasará por cuidar el medio ambiente». En este sentido ha señalado que la transición energetica «debe hacerse de una forma suave, pues pasar de un sistema a otro no es fácil y no es posible hacerlo de manera inmediata». ThyssenKrupp apuesta, ha explicado, por «trabajar con la infraestructura de hoy pero añadiendo complementos para garantizar que sea una actividad más limpia».

Aunque ha asegurado que «el futuro mil energético debe contemplar un mayor peso de las energías renovables», ha defendido el mantenimiento del carbón en un porcentaje mínimo, pero con «un aprovechamiento del CO2 para evitar» que termine contaminando la atmósfera.