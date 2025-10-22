El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Juan Roig, durante su conferencia en el 40º Congreso de Aecoc Iván Arlandis

Juan Roig anima a los empresarios a sentirse orgullosos de su labor: «Os pido que salgamos del armario»

El dueño de Mercadona asegura que tener beneficios es indispensable para cualquier empresa, pero reconoce que no puede ser «el principal propósito», al mismo tiempo que defiende el pago de impuestos

Javier Gascó

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:24

El 40º Congreso Aecoc Gran Consumo, que se celebra este miércoles y jueves en el Roig Arena, ha sido inaugurado por el empresario valenciano referente ... en el sector de la distribución. Juan Roig ha sido el encargado de dar la bienvenida a su casa a los más de 1.400 asistentes -todos ellos de empresas fabricantes o suministradoras- después de que el presidente de la patronal, Ignacio González, inaugurase la edición con un llamamiento a cambiar el modelo de mercado laboral y reclamase una mayor responsabilidad al sector político para abordar las preocupaciones de un sector que tiene una enorme influencia en la economía familiar.

