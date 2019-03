Multa de 118 millones a 15 empresas por repartirse obras del tren en Asturias La reparación de la catenaria en el tramo Peña Rubia-El Entrego, uno de los contratos amañados. / J. M. PARDO Competencia encuentra pruebas de cómo amañaron al menos 18 contratos en la región, y 59,6 millones del AVE entre Madrid y Valladolid L. CASTRO / R. MUÑIZ GIJÓN. Jueves, 28 marzo 2019, 04:41

El sector ferroviario hizo saltar las alarmas de Competencia. La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha multado con 118 millones de euros a 15 empresas del sector por repartirse durante años los concursos públicos de infraestructuras ferroviarias convocados por Adif. Y también catorce de sus directivos han sido sancionados con 666.000 euros, por la misma causa.

Las quince multadas son Elecnor, Alstom, Siemens, Indra, Isolux, filiales de ACS (Cobra, CYMI, SEMI y Electren), otra filial de OHL (EYM), otra de Sacyr (Neopul) y una de Abengoa (Inabensa), Comsa, Telice, Eym y Citracc. Son las compañías que acostumbran a trabajar para el Ministerio de Fomento, instalando catenarias y sistemas de electrificación en las líneas ferroviarias. Dos de ellas, Alstom y Siemens, reducirán su multa. La primera porque por ella se inició el procedimiento tras acogerse al programa de clemencia -los miembros arrepentidos de un cártel pueden quedar eximidos de multa si denuncian al resto y facilitan pruebas- y la segunda porque también aportó algo de información.

De los 275 contratos analizados en toda España, hay, al menos, 18 que fueron amañados en Asturias en red convencional y ancho métrico. En total, superan los 5,5 millones de euros y entre los más antiguos y de mayor cuantía económica están los relacionados con la sustitución de rectificadores de la subestación eléctrica de La Cobertoria, en la línea León-Gijón, por 501.739 euros y la rehabilitación de la subestación de Peñarrubia y del parque de alta tensión en la línea de Soto del Rey-El Entrego, por 407.662 euros. Asimismo, hay otros cuatro contratos que afectan a Asturias de manera más indirecta. Son los relacionados con el AVE entre Madrid y Valladolid y que ascienden a 59,6 millones de euros.

No es la primera vez que Competencia pone en su punto de mira al sector ferroviario de la región. En el verano de 2016, el organismo multó con 3,2 millones a las empresas asturianas Talleres Alegría y a Duro Felguera Rail al considerar probado que también habían formado un cártel con otras dos compañías, Amurrio Ferrocarril y Jez Sistemas Ferroviarios, para repartirse el suministro de contratos de Adif. Y también sancionó, igual que ahora, a sus directivos, aunque con una cuantía de 35.000 euros.

La segunda mayor sanción

La sanción que Competencia hizo pública ayer es la segunda mayor impuesta por este organismo, solo por detrás de la de mayo de 2016 por 128,8 millones a ocho fabricantes de productos absorbentes para la incontinencia urinaria en adultos, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y cuatro directivos por pactar precios desde al menos 1996. De las quince empresas multadas, el mayor castigo ha sido impuesto a Cobra (ACS), con 27,2 millones de euros; seguida de Elecnor con 20,35 millones y Siemens con 16,8 millones, aunque ésta ha obtenido una rebaja del 45% por ayudar en la investigación. A Alstom le correspondería pagar 8,8 millones, pero por el programa de clemencia, la empresa y sus directivos quedan completamente exentos del pago.

En el comunicado de la CNMC se explica que las compañías sancionadas participaron durante 14 años en tres cárteles para falsear la competencia en las licitaciones del AVE y del tren convencional. Cada uno de los subgrupos tenía una función. Uno de los cárteles se creó para repartirse los concursos para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de electrificación del AVE. Fueron trece empresas que adoptaron acuerdos desde 2008 hasta 2016 por 837 millones de euros.

El segundo se centró, dice la CNMC, en manipular concursos para el mantenimiento de los sistemas de electrificación en líneas convencionales de 2002 a 2016. Diez empresas adoptaron acuerdos para 173 licitaciones con un importe de 134 millones. Y el tercer cártel se repartió concursos públicos y privados para la construcción y mantenimiento de equipos electromecánicos en la alta velocidad de 2013 a 2015. Alstom e Indra presentaban ofertas con el compromiso de que la empresa adjudicataria subcontrataría a la que no lo fuera con un reparto de 84 millones.

Asimismo, según Competencia, se establecieron mecanismos de compensación entre las compañías, de manera que las no adjudicatarias de los contratos se aseguraban un porcentaje sobre la cifra de contratación a repartir a partes iguales. Así lo reflejan las anotaciones manuscritas recabadas en la inspección de Electrén y los correos electrónicos que el director general de esta entidad intercambió con el presidente de Vimac, otra de las implicadas. «Si mal no recuerdo el pacto fue de facturar el 6% del total entre los que no fuimos adjudicatarios», rezaba uno de los mensajes inspeccionados.