Nestlé anuncia una inversión de 1,2 millones en su fábrica de Litoral de Gijón en su 75 aniversario

La fábrica de Litoral cumple 75 años este 2025 y lo celebra no sólo con una edición especial de su producto más icónico, la ... fabada, que ya está a la venta, sino también con financiación para nuevos proyectos. Nestlé ha anunciado una inversión de 1,2 millones este año, una cantidad con la que se supera la barrera de los 7 millones de euros en los últimos cinco años.

Las inversiones realizadas en el último lustro se han centrado en la digitalización, automatización y en el área de la sostenibilidad y eficiencia energética. De hecho, la última remesa ha ido enfocada, entre otras medidas, a instalar una torre de refrigeración que permitirá reducir el uso de agua y el consumo energético.

Dicha torre permite reutilizar, de forma continua, todo el agua empleada para enfriar las latas de Litoral tras su esterilización en lugar de devolverla a la red. En detalle, la planta podrá reducir hasta 6.000 metros cúbicos de agua al año, «lo que equivale al consumo anual de las 120 familias que trabajamos en esta fábrica», matizó Isabel Velasco, directora de la fábrica de Nestlé en Gijón durante un acto al que asistieron el director general de Nestlé España, Jordi Llach; el presidente del Principado, Adrián Barbón, y la alcaldesa de la ciudad, Carmen Moriyón.

Al avance en la gestión de recursos hídricos se suma la reducción del consumo energético gracias a la instalación de unos equipos que recuperan el calor que desprende el agua tras la refrigeración para calentar el agua que alimenta la caldera, la cual genera el vapor necesario para la cocción, fabricación y curado de los embutidos empleados, que son de elaboración propia. Así, la planta gijonesa ha reducido el consumo de energía requerido cuando el agua entraba fría en el sistema. Gracias a esta y otras medidas implementadas, la fábrica estima el ahorro energético medio anual en 200.000 kilovatios por hora con respecto al consumo de 2023.

Litoral, que elabora más de 25 millones de platos preparados a base de legumbres al año, también ha completado su master plan para reducir el 90% del uso de plástico en sus envases con respecto al año 2020. Destacaron los responsables que, a día de hoy, todos los productos y formatos de la marca llegan a los canales de venta en cajas de cartón 100% reciclado y reciclable, procedentes de fuentes sostenibles y certificado FSC (Forest Stewardship Council), en lugar de plástico. Además la lata, al ser de hojalata, permite un reciclaje continuo y ha sustituido el serigrafiado por una etiqueta de papel.

«La fabada asturiana Litoral es uno de nuestros productos más icónicos», incidió el director general de Nestlé España, Jordi Llach, al tiempo que enumeró las razones: «Calidad, sabor y por cómo lo elaboramos, se ha convertido en un imprescindible en la despensa de los hogares en España».

Litoral cumple 75 años, pero no es la única fecha redonda que le toca celebrar, pues son 60 los que cumple la fábrica gijonesa y 40 años son los que lleva formando parte del grupo Nestlé. Se trata de una de las 10 fábricas que la compañía posee en España, de las cuales dos están instaladas en Asturias.

El presidente del Gobierno del Principado aprovechó la ocasión para «agradecerles llevar el nombre de Asturias allá donde van», así como «el sentimiento de anclaje» en Gijón. Incidió también Adrián Barbón en el sector agroalimentario como «uno de los vectores más importantes» de nuestra economía.