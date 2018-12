Arcelor retoma la obra en las baterías de Gijón tras conseguir nuevo material Las baterías de cok que Arcelor reconstruye en Gijón, durante la obra. / E. C. Defectos en el refractario con el que se estaban cubriendo los hornos y el desabastecimiento a nivel global retrasan tres meses su puesta en marcha NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN. Jueves, 13 diciembre 2018, 04:28

Medio año después de que se detectaran defectos en el material refractario con el que se estaban cubriendo las paredes de los hornos de las baterías de cok de Gijón, Arcelor ha conseguido un nuevo suministro para continuar la obra. En un principio, se esperaba que este problema pudiera estar solucionado en semanas, pero el desabastecimiento a nivel global ha provocado un retraso irrecuperable que la compañía ha intentado minimizar, pero que llevará a que la instalación, como pronto, se ponga en marcha tres meses más tarde.

Las nuevas baterías de Arcelor son un elemento clave para garantizar el futuro de la siderurgia integral en Asturias, ya que hacen que el carbón se convierta en cok de gran poder calorífico, el combustible más adecuado para su uso en el proceso de fundición del mineral de hierro en los hornos altos. Ante la obsolescencia de las baterías de Avilés, la multinacional decidió reconstruir las antiguas de Gijón con una inversión de unos 150 millones de euros, pero todo han sido problemas.

A la demora para conseguir los permisos medioambientales por parte del Principado, un aplazamiento que comprometió seriamente el calendario planteado, se sumó el pasado verano el problema del refractario, un material fundamental que recubre el interior de las cámaras en las que se alcanzan temperaturas de más de mil grados centígrados para que el carbón de hulla se destile, elimine los materiales volátiles y se convierta en cok. Se trata de una especie de ladrillos con características muy especiales y se encontraron defectos tanto en partidas sin colocar como en otras ya instaladas. Esto obligó a la empresa a detener los trabajos a mediados de junio, para detectar cuáles eran las partes de baja calidad, proceder a su retirada y sustituirlas. El grupo esperaba, sin embargo, encontrar con cierta celeridad el refractario necesario y que el desabastecimiento se solucionara para mediados de agosto, pero no fue así y ha tenido que esperar hasta ahora para volver a colocar el recubrimiento de los hornos.

Ante este panorama, en septiembre ya reconoció que tenía que posponer a octubre de 2019 la puesta en marcha de los primeros 45 hornos, que se esperaba para junio, y para marzo de 2020 la entrada en funcionamiento del resto, prevista para dentro de un año.

Durante el tiempo que se ha demorado la búsqueda del nuevo refractario y su llegada a Asturias, las empresas implicadas en la obra no han parado. Además de retirar las partidas defectuosas, se ha avanzado en la planta de subproductos, adjudicada a la asturiana Imasa, a la que han subcontratado gran parte de los trabajos de las baterías. Esta obra es complementaria, pero no tiene un carácter menor. Con una inversión que ronda los 20 millones de euros, tiene el objetivo de reducir los efectos contaminantes de la coquería e incluye una planta de tratamiento biológico de aguas residuales.

Por otro lado, el diputado de Foro en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, presentó ayer una proposición no de ley ante la comisión mixta para la Unión Europea, en la que pide «la aplicación inmediata de un arancel ambiental para proteger a nuestra industria metalúrgica de la competencia desleal de quienes incumplen el Acuerdo de París». Se alineó así con las reclamaciones de los máximos directivos de Arcelor que, el martes en París, pidieron que no se penalice a la siderurgia europea, que más se esfuerza en el proceso de descarbonización con el pago de derechos de emisión y no a las fábricas de otros países que destinan aquí sus productos.

