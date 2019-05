La oferta de Liberty plantea mantener toda la actividad de la factoría de Alcoa Las series de electrólisis de la factoría de Alcoa en Avilés. / E. C. Otros inversores, como el fondo Quantum, buscan compaginar el horno de reciclado con un nuevo proyecto industrial que dé trabajo a toda la plantilla LAURA CASTRO GIJÓN. Jueves, 23 mayo 2019, 02:46

Son dos los requisitos que debe cumplir el futuro comprador de las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña: mantener el 100% de la plantilla y tener un proyecto industrial viable. Todos los inversores que han presentado hasta ahora ofertas no vinculantes asumen estos compromisos, pero de manera diferente. Algunos, como el grupo Liberty House -comprador de las seis factorías que Arcelor Mittal se vio obligada a vender tras adquirir Ilva y propietario de la mayor fábrica de aluminio primario de Europa, adquirida a Rio Tinto- quiere mantener al completo y de forma íntegra la actividad de las plantas de Alcoa. Es decir, quiere conservar las series de electrólisis, donde se produce aluminio primario y que son las principales responsables del elevado consumo energético de las factorías. En la actualidad, esta parte de las instalaciones está en suspensión y Alcoa las mantendrá en condiciones de ser rearrancadas hasta el 30 de junio por si apareciera algún comprador.

Otros posibles inversores optan, en cambio, por mantener solo el horno de reciclado -que produce unas 50.000 toneladas anuales de aluminio con un coste energético más reducido y emplea a unos 70 trabajadores- y compaginarlo con un nuevo proyecto industrial que permita asumir a la plantilla al completo. Este es el caso, por ejemplo, del fondo Quantum Capital Partners, actual propietario de Vauste -la antigua Tenneco-.

Independientemente del plan que tracen para el futuro de las plantas, Alcoa espera que los interesados presenten una oferta vinculante a finales de este mes para poder iniciar en junio el proceso de negociación. Sin embargo, la lista de pretendientes ha variado en las últimas semanas y se han incorporado algunos nombres nuevos como Glencore, propietario de Asturiana de Zinc, aunque por el momento su interés es muy incipiente y no ha firmado el contrato de confidencialidad ni tampoco ha presentado una oferta no vinculante por la planta.

Algunos interesados condicionan su propuesta a un precio estable de la energía

Asimismo, algunos de los que sí han dado estos pasos condicionan su propuesta final a un precio estable de la energía. Es el talón de Aquiles de las electrointensivas que ya echó para atrás a algunas firmas en 2017 cuando Alcoa trató de vender las factorías. El Gobierno saliente insiste en que continúa trabajando en la mejora del borrador del estatuto para las grandes consumidoras después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pusiera en duda parte de las medidas que incluía inicialmente. Trata ahora de sustituir la exención de los pagos por capacidad y de los costes de interrumpibilidad por otros incentivos mejores, a los que se sumarán las compensaciones por costes indirectos de CO2, que podrían rondar los 200 millones. No obstante, tal y como indicó Pedro Sánchez, no formará Gobierno hasta junio y el actual, en funciones, no tiene capacidad para aprobar el estatuto por lo que negociará la venta con el borrador.