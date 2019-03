La oficina de captación de inversores para Alcoa operará desde Llanera El edificio CEEI del Parque Tecnológico de Asturias, en Llanera, donde se ubicará la oficina 'Asturias Industrial'. / DANIEL MORA Contará con personal específico que servirá de «apoyo técnico» al Principado a la hora de analizar las propuestas de compra para la planta L. CASTRO Sábado, 2 marzo 2019, 04:03

La oficina 'Asturias Industrial' estará situada en el edificio del Centro Europeo de Empresas e Investigación (CEEI) del Parque Tecnológico de Asturias, en Llanera. Contará con personal específico que servirá de «apoyo técnico» al Principado a la hora de estudiar las propuestas de compra por parte de los inversores interesados en la planta avilesina de Alcoa, según explicó a este diario la Consejería de Industria.

No obstante, tal y como apuntó el jueves la ministra Reyes Maroto en su visita a Asturias para firmar el protocolo que pone en marcha esta oficina, en el medio plazo se encargará también de buscar proyectos alternativos para las centrales térmicas de Lada (Langreo) y Soto de la Barca (Tineo). Y en el futuro, servirá de apoyo para la reindustrialización de Avilés y del sector naval. La medida adoptada por el Gobierno central, con la participación del Principado y la Xunta, no tardó en ser criticada por algunos partidos políticos de la región, que cuestionaron su posible eficacia a la hora de resolver la crisis de Alcoa. «La visita de la ministra es un gesto, pero seguimos sin saber si será capaz de dar una solución a los trabajadores de Avilés y La Coruña», indicó Nuria Rodríguez, portavoz de Podemos. Criticó, asimismo, las actuaciones realizadas hasta el momento por Maroto, pues a su juicio «no están siendo efectivas» y reiteró la necesidad de intervenir las plantas si no se encuentra un comprador antes del próximo 30 de junio. Para Foro, la oficina 'Asturias Industrial' es «otro chiringuito burocrático». Así lo aseguró ayer Adrián Pumares, secretario general de la formación, quien señaló, asimismo, que si Reyes Maroto «cree que esta es la solución es que España no tiene una ministra de Industria, sino otra directora del SEPE».

Desde Ciudadanos aseguraron que la oficina «únicamente estará legitimada por los resultados y lo demás son fotos de campaña electoral». Estas fueron las palabras del diputado Armando Fernández Bartolomé, quien instó al Ejecutivo central a concentrarse en «abaratar de manera urgente el precio de la energía». Algo en lo que también se centró el diputado de IU, Ovidio Zapico. «Basta de buenas palabras, queremos hechos», incidió.

A contrarreloj

Los trabajadores de Alcoa temen que el estatuto para las electrointensivas no llegue a tiempo para encontrar una solución antes del 30 de junio. Maroto se comprometió durante la reunión que mantuvieron el jueves a presentar el borrador en la próxima comisión de seguimiento del conflicto, que se celebrará el próximo 11 de marzo, y señaló que tratará de aprobarlo en el último Consejo de Ministros, que tendrá lugar el 24 de abril, cuatro días antes de las elecciones.

«Tuvimos muy poco tiempo para hablar con ella y concretar algo más, pero nos aseguró que era imposible acelerar los trámites más», indicó Alberto Grijalbo, miembro del comité de empresa de la planta avilesina de Alcoa. No obstante, prosiguió, «el Gobierno nos dice que con el borrador ya podrían tener contacto con potenciales compradores para negociar la venta».