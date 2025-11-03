El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Sam Altman, creador de ChatGPT Reuters

OpenAI compra la división de computación en la nube de Amazon por 38.000 millones de dólares

La startup creadora de ChatGPT continúa su campaña de adquisición de potencia informática y almacenamiento para desarrollar IA

C. P. S.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:22

Comenta

La empresa estadounidense OpenAI ha firmado un acuerdo de 38.000 millones de dólares con AWS, la división de computación en la nube de Amazon, ... para adquirir capacidad de desarrollo adicional para su plataforma de inteligencia artificial (IA). De esta forma, la startup creadora del ChatGPT continúa su ambiciosa campaña de adquisición de potencia informática y almacenamiento, tanto de proveedores de la nube como de fabricantes de chips, para garantizar su competitividad en este sector.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vandalismo en Cimavilla: amanece con golpes en las puertas y un escaparate roto
  2. 2

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  3. 3 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  4. 4

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  5. 5 El fuego calcina cinco vehículos de madrugada en Avilés
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7 Un altercado en Avilés concluye con un acta al bar por incumplir el horario
  8. 8 El túnel de El Padrún, cerrado hasta el jueves por la noche por obras
  9. 9 Toca la Primitiva en Asturias: el sorteo deja casi 50.000 euros en la región
  10. 10 Pensiones mínimas y máximas en España: ¿cuándo sabremos cuánto suben en 2026?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio OpenAI compra la división de computación en la nube de Amazon por 38.000 millones de dólares

OpenAI compra la división de computación en la nube de Amazon por 38.000 millones de dólares