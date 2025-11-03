OpenAI compra la división de computación en la nube de Amazon por 38.000 millones de dólares

La empresa estadounidense OpenAI ha firmado un acuerdo de 38.000 millones de dólares con AWS, la división de computación en la nube de Amazon, ... para adquirir capacidad de desarrollo adicional para su plataforma de inteligencia artificial (IA). De esta forma, la startup creadora del ChatGPT continúa su ambiciosa campaña de adquisición de potencia informática y almacenamiento, tanto de proveedores de la nube como de fabricantes de chips, para garantizar su competitividad en este sector.

El acuerdo con AWS tiene una duración de siete años y asegura a OpenAI disponibilidad adicional inmediata en la nube, con un despliegue completo antes de finales de 2026. Las infraestructuras de nube que AWS pondrá al servicio de la empresa californiana se basarán principalmente en procesadores del gigante Nvidia, los GPU (graphics processing unit), considerados los más avanzados del mercado.

Tras conocerse la operación, las acciones de Amazon se dispararon este lunes hasta un 5,5%. OpenAI está preparando el terreno para salir a Bolsa que podría valorar la start-up en hasta un billón de dólares. De ser así, el gigante de la inteligencia artificial (IA) podría protagonizar la mayor salida a Bolsa de la historia.

IA generacional

OpenAI aspira a ser el primer actor del sector en desarrollar un modelo de IA general, o IAG, que iguale el conjunto de las capacidades intelectuales humanas. «Desarrollar la IA más avanzada requiere capacidades de cálculo muy grandes y fiables», explicó el director de OpenAI, Sam Altman, citado en el comunicado. «Nuestra asociación con AWS refuerza el ecosistema que apoyará esta nueva fase y hará que la IA avanzada sea accesible para todos».

Según algunas estimaciones, OpenAI ha firmado acuerdos de infraestructura por un valor aproximado de 1 billón de dólares en 2025, incluido un convenio de 300.000 millones de dólares con Oracle y un proyecto Stargate de 500.000 millones de dólares con Oracle y SoftBank.

El enorme gasto en infraestructura tiene lugar mientras los ingresos en 2025 se esperan que estén en decenas de miles de millones este año, una cifra muy alta para una startup, pero lejos de la cantidad necesaria para recuperar los costos de computación necesarios para impulsar los potentes chatbots de OpenAI.

El acuerdo con AWS fue el primero desde que OpenAI formalizó su nueva estructura, en la que la empresa tiene más libertad para alejarse de sus orígenes sin fines de lucro y generar beneficios para sus inversores. Esta asociación se basa en la colaboración existente entre las dos empresas, con los modelos más abiertos de OpenAI ya disponibles en los servidores de Amazon.