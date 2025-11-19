El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Tomás

Pascual acelera para alcanzar una facturación de 100 millones en su negocio exterior para 2027

El grupo, que este año ingresará 70 millones en esta división, analiza nuevos mercados y consolida su expansión en Centroamérica, África y Asia.

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:59

El grupo alimentario Pascual acelera en la expansión de su negocio internacional. Con una previsión de cerrar este año con una facturación de 70 millones ... de euros, la división dirigida por Tomás Meléndez aspira a alcanzar los 100 millones de euros en 2027.

