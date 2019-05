La patronal de las auxiliares pide recortes en el convenio ante el ajuste de la siderúrgica CC OO advierte de que no va «a permitir un convenio a la baja»; los sindicatos se muestran preocupados Y. DE LUIS AVILÉS. Sábado, 11 mayo 2019, 04:33

CC OO mantuvo ayer una reunión en la que abordó la situación creada tras el anuncio de Arcelor de recortar producción en sus plantas de Asturias. Tras ella, reclamaron a la empresa información y que no repercuta en los trabajadores, con los que tiene «una responsabilidad social», esta decisión. De momento ya tienen el primer aviso en las subcontratas. Según indicó su responsable sindical, Antonio Lueje, en la primera reunión de negociación del convenio colectivo de montajes y auxiliares «las empresas ya han tratado de sacar provecho y hablan de recortes». Por eso advirtió de que «no vamos a permitir un convenio a la baja».

En este sentido, el secretario de Política Sindical, Negociación Colectiva y Empleo de UGT-FICA, Javier Campa, reconoció la preocupación que hay entre los trabajadores, sobre todo, si el recorte se alarga en el tiempo. Espera, no obstante, que las empresas «veteranas en estas lides» amortigüen el impacto.

En la reunión en Avilés de CC OO participaron también los máximos responsables de esta comarca y de Gijón, el secretario general de la sección sindical en Arcelor, el responsable de Industria en Asturias y el secretario general del sindicato, José Manuel Zapico, que insistió en que «los tres argumentos que esgrime la empresa no deben conducir a un ERE porque el problema no está en la parte social». Aunque reconoció que se puede entender parte de la postura del grupo porque hay «un profundo cambio en el mundo del acero» al permitir Europa que se importe de China y Turquía, en su opinión, «la empresa debe apoyarse en los trabajadores para competir contra esto, no vilipendiarlos con anuncios alarmantes».

Por su parte, secretario general de CC OO en Arcelor, José Manuel Castro, responsabilizó de la situación a la empresa porque «a pesar de que les avisamos, Arcelor prefirió especular con los gases y no ha invertido en bajar las emisiones de CO2, y ahora que se está poniendo dura la cosa, siembra esta alarma, con una total falta de transparencia hacia los trabajadores».

Damián Manzano, responsable de Industria, aseguró también no entender por qué se quiere aplicar en Asturias el recorte «cuando ellos mismos han dicho que es la joya de la corona y nada tiene que ver con las plantas de Italia o Polonia».