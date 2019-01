«No es un plan social, son despidos del todo inaceptables» El comité de empresa de Avilés insiste en que no concibe ninguna alternativa que no garantice el empleo y la actividad en las plantas L. CASTRO GIJÓN. Viernes, 11 enero 2019, 01:40

En la reunión de ayer con Alcoa no hubo sorpresas, o al menos no para los representantes del comité de empresa de la fábrica de Avilés. Tienen claro que sus posturas son totalmente enfrentadas y sabían que no iban a acercarse ahora que queda tan poco tiempo para que finalice el proceso. Alcoa no está dipuesta a ceder más allá de quedarse con un tercio de la plantilla, pero los trabajadores tampoco van a dar un paso atrás y siguen sosteniendo que el único plan social que conciben es el de conservar todos los empleos y la actividad productiva íntegra en las dos factorías.

«Lo que nos presentaron no es un plan social, son despidos y del todo inaceptables», critica Daniel Cuartas (UGT), vicepresidente del comité avilesino. A pesar de lo complicado de la situación, no piensa ni por un momento en rendirse: «Vamos a seguir peleando hasta el final, hasta que no nos quede nada más por hacer».

Su postura contrasta completamente, indica José Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité, con la defendida por la empresa. «Lo de ayer no nos pillaba por sorpresa. Ellos quieren cerrar y les da igual todo. No les importan los despidos ni si el precio de la luz se va a abaratar, quieren cerrar las cubas de electrólisis y punto», sostiene. Y agrega: «Aquí el Gobierno también tiene mucho que decir».

A la espera de nuevas noticias por parte del Ministerio de Industria para una reunión urgente, los miembros del comité afrontarán hoy otra reunión más difícil, si cabe, que las que mantiene con Alcoa. «Mañana (por hoy) hablaremos con los trabajadores para explicarles bien todo. Esperamos que no haya conflictos entre ellos en torno a la propuesta de Alcoa. Al final es lo que quiere la empresa, dividirnos a todos ofreciendo trabajo solo para algunos», lamentó Alberto Grijalbo, representante de USO en el comité de Avilés.