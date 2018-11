«Debemos sacudirnos ya la Asturias subvencionada», reclama el PP Mercedes Fernández destaca el «alto nivel de coincidencias» de su partido con las 22 medidas propuestas por la patronal LAURA CASTRO Viernes, 30 noviembre 2018, 13:27

«La iniciativa de Fade merece un aplauso y un reconocimiento». Con estas palabras se ha referido la presidenta de los populares en Asturias, Mercedes Fernández, al documento de '22 acciones ineludibles para el progreso' de la región presentado por la patronal hace una semana. Hizo estas declaraciones tras reunirse con el presidente de Fade Belarmino Feito, para analizar esas medidas, de las que ha destacado el «alto nivel de coincidencias» con las ideas políticas y económicas de su partido.

«Tenemos que sacudirnos ya la Asturias subvencionada, la que no crea, no innova y no avanza», ha señalado Mercedes Fernández. Las propuestas de Fade, ha dicho, «son transversales y tratan los problemas que preocupan a todos los asturianos y que afectan a la economía de la región en su conjunto». De todas ellas, ha incidido en la necesidad de que haya una nueva fiscalidad, una mejora en la conectividad y que «la formación y la demanda laboral corran una suerte coincidente y no estén de espaldas». También ha remarcado la necesidad de «cuidar nuestro gran capital humano, los jóvenes, que necesitan oportunidades de empleo» y una formación más ajustada al mercado laboral. El análisis de Fade en este sentido, ha subrayado la presidenta de los populares, «es minucioso y certero».

Asimismo, ha señalado que es «un gran documento» sobre el que iniciar acuerdos y trabajos, fuera de ideologías. «La única que hay y que nos debe unir a todos es la asturianía. Esta región debe salir del ensimismamiento y la pasividad, necesitamos nuevas políticas innovadoras y de futuro, sino Asturia decae», ha añadido.

«No son las cuentas que necesita Asturias»

Mercedes Fernández volvió también a mostrar su rechazo a los presupuestos regionales, entre otras cuestiones porque «elevan la presión fiscal y no ponen el acento en la inversión productiva». La presidenta de los populares ha recordado que «Asturias es tan importante para nosotros que sacamos adelante dos presupuestos de Javier Fernández», pero entonces «nuestra comunidad estaba tocando fondo». Ahora, ha destacado, «estas cuentas no son las que necesita Asturias, que está agónica en muchos parámetros económicos» y ha remarcado que «es la comunidad con la tasa de actividad más baja de España».