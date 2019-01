DIRECTO: entrega de los Premios Innova a las prácticas más renovadoras de la empresa asturiana Entrega de los premios Innova. / DAMIÁN ARIENZA Ó. P. GIJÓN. Jueves, 31 enero 2019, 19:50

Sin desarrollo e investigación no hay futuro para una región. Y menos aún si no es la empresa la que se pone al frente de esta revolución tecnológica para crear valor añadido a sus productos. Con este planteamiento nacen los Premios Innova, unos galardones impulsados por EL COMERCIO de la mano de Vodafone para premiar las mejores prácticas renovadoras y de futuro en el tejido empresarial asturiano. La entrega de premios se celebra en la Laboral, y cuenta con la presencia de los principales protagonistas del sector en Asturias. No en vano, presidirá la gala el consejero de Empleo, Industria y TurismoIsaac Pola y, además, el acto contará con la ponencia del director general de Capsa Food, el lucense José Armando Tellado.

Para la primera edición de los premios se ha reconocido la trayectoria y las perspectivas de futuro de cuatro firmas asentadas en el Principado desde hace años. Es el caso de Cafento (Premio Innova a la Trayectoria en Emprendimiento), el Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias (Premio Innova a la Innovación la Servicio Social y de la Ciudadanía), ArcelorMittal (Premio Innova Industria 4.0) y Grupo Daniel Alonso (Premio Innova Empresarial).

De Cafento el jurado ha valorado su «continuo proceso de emprendimiento e innovación, que queda reflejado en el desarrollo de nuevos productos hasta el desarrollo de nuevos canales de venta»; del CEEI, por su parte, su importante esfuerzo en la promoción y de empresas innovadoras y con visión de futuro; del Grupo Daniel Alonso, su importante expansión, tanto internacional como empresarial y tecnológica, y de AcerlorMittal, finalmente, destaca la pujanza de sus centros de I+D, uno de ellos asentado en Avilés, y que colocan a la siderurgia en la vanguardia de la investigación y el desarrollo de la producción de acero.

