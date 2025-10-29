Pruebas de acceso al Tallerón con un camión de 22 metros
Las pruebas sirven de ensayo en el lugar donde Indra prevé construir vehículos blindados
Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:39
En la noche del martes comenzaron las pruebas en El Natahoyo, en Gijón, para garantizar el acceso y salida de grandes vehículos de transporte a las instalaciones de El Tallerón, donde Indra prevé construir vehículos blindados.
Operarios municipales toman nota estos días de qué semáforos y mobiliario urbano habrá que retirar para garantizar los giros, usando un camión de 22 metros de largo.