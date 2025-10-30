El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, EFE

Repsol remonta tras el apagón pero gana un 34% menos hasta septiembre

Duplica su beneficio en el tercer trimestre el el que gana casi tanto como en los seis meses anteriores

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:39

Comenta

Las cuentas de Repsol remontan en el tercer trimestre tras el impacto del apagón. Solo entre los meses de julio y septiembre, la energética duplicó ... sus beneficios hasta 574 millones, casi tanto como en el primer semestre gracias a la «normalización» de la actividad de sus refinerías en España y Portugal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  2. 2

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  3. 3 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  4. 4

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  5. 5

    Juicio en Gijón a cuatro jóvenes portugueses: «Fue una relación sexual consentida, no una violación grupal»
  6. 6 Adiós a Mercedes González, edil con el tripartito y gran activista social
  7. 7 El significado del misterioso vídeo que ha compartido Daniel Sancho
  8. 8

    El Principado de Asturias investiga un presunto caso de acoso escolar en San Martín del Rey Aurelio
  9. 9

    El aparcamiento de la avenida de Portugal de Gijón será gratuito
  10. 10 Un ganadero, condenado a prisión por provocar en Las Regueras un incendio que calcinó ocho hectáreas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Repsol remonta tras el apagón pero gana un 34% menos hasta septiembre

Repsol remonta tras el apagón pero gana un 34% menos hasta septiembre