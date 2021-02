Los 'riders' asturianos, divididos

«Defendemos ser asalariados. No somos autónomos por ningún lado» y «nosotros trabajamos cuando queremos, de la forma en que queremos y la cantidad de horas que nos apetezca». Estas dos frases representan las discrepancias que existen entre los 'riders' de Glovo y ayer se escucharon en los alrededores de los Juzgados de lo Social de Oviedo, donde arrancó el primer macrojuicio contra la plataforma de reparto en la región.

Los 'riders' se encuentran divididos sobre la relación de trabajo que les une a la empresa de reparto. Mientras que unos afirman que son falsos autónomos, otros aseguran que son trabajadores por cuenta propia y que, en el caso de ser contratados, perderían facturación.

Marcos González trabaja en Glovo desde hace casi tres años. Además, presta servicios a Amazon, Deliveroo y Uber. «Prefiero seguir como autónomo, sin ninguna duda», afirmó. Según él, son los propios 'riders' los que deciden cuándo trabajan, cómo, su horario y la cantidad de horas que prestan servicio. «El miércoles no me apetecía trabajar, y solo lo hice una hora», explicó. Eso supone que ese día facturé menos, pero con lo que gano «me da para vivir, incluso cogiéndome dos días a la semana». Algo que, según señaló, no podría hacer con un contrato: «No hay un contrato donde yo ganase lo que facturo habitualmente».

Así defendió que es Hacienda quien mejor conoce sus ingresos, y señaló que no se sienten representados por ningún sindicato «porque nosotros somos autónomos». En su opinión, el 80% de los 'riders' quiere continuar como trabajador por cuenta propia.

En la otra cara de la moneda se encuentran Alberto Alonso y Jonathan García. El primero afirmó que la empresa les limita a ocho las horas de lunes a jueves y los fines de semana pueden llegar a trabajar once, según la puntuación que tengas en la plataforma. Asimismo, explicó que es Glovo quien marca el precio de los pedidos, «hay algún reparto de dos euros, eso no compensa».

En la misma idea coincide Jonathan García, quien considera el trabajo «muy precario» y denunció que la plataforma de reparto «nos hace trabajar las horas que ellos quieren». Sus facturas oscilan entre los 285 euros o los 440, «cuando tendrían que ser de 700 u 800, mínimo».

Además, subrayó que cuando no hay suficientes repartidores para ofrecer el servicio «nos ofrecen que ganemos un 60% más, es como si nos acosaran. Si no vamos pueden tomar represalias contra nosotros». «Somos falsos autónomos, queremos que nos devuelvan lo que ya pagamos de la cuota», reclamó.

El juicio se celebró ayer en el juzgado número 4 de lo Social, de Oviedo. En concreto afecta a 150 repartidores que trabajaron para la plataforma entre el 17 de octubre de 2017 y el 3 de junio de 2018. Tras una inspección, el juicio se inició de oficio al considerar que la relación de trabajo entre esos repartidores y Glovo es una relación laboral, que debería regirse por el Estatuto de los Trabajadores.

Según señaló tras finalizar el juicio Bernardo García, abogado de UGT -sindicato que se personó en la causa-, lo relevante del proceso es que se trata del primero contra Glovo que se celebra en la región y que afecta a tantos trabajadores, ya que, en anteriores ocasiones, los procedimientos habían sido individuales.

Durante el juicio, la empresa, según el abogado, defendió argumentos que «ya han sido descartados por el Tribunal Supremo en septiembre» cuando consideró que la relación de un repartidor de Glovo con la empresa era laboral. «Es un caso extrapolable a otros 'riders'», afirmó.

Aún quedará tiempo hasta conocer el fallo del juzgado, ya que no quedó visto para sentencia. La plataforma de reparto pidió durante la vista que la Agencia Tributaria aporte las declaraciones de IVA y de IRPF de los 150 afectados «porque mantiene que hay pluriactividad». No obstante, el abogado de UGT indicó que esa cuestión también fue resuelta por el Tribunal Supremo, «y eso no impide que se considere que hay relación laboral».

Paralelamente, en las calles de Oviedo y de Gijón se manifestaron decenas de 'riders' asturianos en contra de la aprobación de la nueva 'ley rider' que pretende regularizar su situación.