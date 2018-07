Ryanair se enfrenta hoy a su primera jornada de huelga de sus tripulantes en España Pasajeros de Ryanair. / Reuters La aerolínea irlandesa ha reubicado o reembolsado el billete a los 50.000 pasajeros afectados por los paros en España, Portugal y Bélgica EDURNE MARTÍNEZ Madrid Miércoles, 25 julio 2018, 08:28

Llegó el día. Después de jornadas de amenazas por ambas partes y largas negociaciones, Ryanair operará este miércoles y jueves 630 vuelos diarios que llegan o salen de España -de los 830 que estaban programados inicialmente- debido a las cancelaciones que anunció la aerolínea irlandesa con motivo de la huelga convocada por los tripulantes de cabina.

La de este miércoles es la primera huelga a la que Ryanair, que ha confirmado que ya había reubicado o reembolsado el billete a los 50.000 afectados en Europa, se enfrente en España coincidiendo con plenas vacaciones de verano. Por este motivo, los sindicatos han tenido esperanzas hasta el último momento de que la compañía reconsiderara su postura aunque reconocían que en los últimos días no habían tenido contacto con ella y que no se estaba mostrando dispuesta a aceptar sus demandas. Los tripulantes de cabina han manifestado su intención de llegar a un acuerdo con la aerolínea y que aplique en sus contratos la legislación española.

En el caso de Portugal, la compañía operará previsiblemente el 73% de los vuelos programados y el 69% hacia o desde Bélgica. En Europa, la aerolínea de bajo coste avanzó que iba a operar cerca de 2.100 vuelos diarios después de cancelar hasta 300 rutas por la huelga de tripulantes de cabina. En toda la red de Aena están programados para hoy un total de 6.310 vuelos.

Impacto económico «bajo»

Sin embargo, por el lado de Ryanair, su director general de Marketing, Kenny Jacobs, aseguró este martes que ellos también siguen abiertos a las demandas de los sindicatos. Por eso, la compañía cree que llegarán a un entendimiento con los huelguistas aunque «probablemente» se necesiten más reuniones antes de llegar a un acuerdo del estilo del que tienen en países como Reino Unido o Alemania. Destacó además que el impacto que han tenido por las huelgas registradas en Europa ha sido «bastante pequeño».

La semana pasado Jacobs ya había apuntado a que la compañía mantenía sus previsiones de crecimiento de demanda para este año con 41 millones de pasajeros transportados, un 7% más que en 2016. Sin embargo, esto choca con el hecho de que puedan verse obligados a contratar vuelos en aerolíneas competidoras para recolocar a sus pasajeros, algo recogido por la propia normativa europea. Así lo recordaron este jueves desde la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en un comunicado oficial en el que la agencia advirtió de que la compañía debe buscar la opción más rápida para los afectados, incluyendo plazas disponibles en otros operadores aéreos para esos mismos días.

Además, el directivo aseguró que aún es «pronto» para saber si se moverán vuelos a otras bases que no estén amenazadas por los paros de tripulantes de cabina. No obstante, el Jacobs aclaró que, de no alcanzar finalmente un acuerdo, se producirán más reuniones con los sindicatos la semana que viene.

Indemnizaciones a pasajeros

A pesar de que se trata de una huelga, los pasajeros afectados tienen derecho a compensaciones de entre 250 y 600 euros, a asistencia y al transporte alternativo hasta su destino, recordaba este martes el Ministerio de Fomento, que anunció que colocará a inspectores de la AESA en los aeropuertos para velar por que la aerolínea los cumpla.

Además de las compensaciones económicas, los pasajeros afectados tienen derecho a información y asistencia y, en caso de cancelación de su vuelo, el viajero también puede elegir entre el reembolso del billete o un transporte alternativo hasta el destino final «lo más rápidamente posible».

En caso de retrasos de dos o más horas en la salida del vuelo, los pasajeros tienen derecho a información y asistencia, aunque la demora está condicionada a unos límites temporales por la distancia del vuelo afectado por la huelga.

De momento, ya ha reubicado en vuelos alternativos o ha gestionado el reembolso completo del billete de los 50.000 pasajeros diarios de España, Portugal y Bélgica afectados por la cancelación de vuelos por la huelga de tripulantes de cabina convocada para hoy y mañana.