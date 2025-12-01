El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marc Murtra. Tania Sieira

Telefónica prepara el terreno para comprar por primera vez en su historia un competidor directo

Murtra pone el foco en Vodafone, una operación que implicaría altos gastos de asesoría de cara a la fusión de dos grandes marcas

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:37

Comenta

Telefónica ha comenzado el proceso de despido colectivo hace apenas unos días con el foco puesto en un competidor directo como Vodafone. La operadora pretende ... deshacerse de varios miles de trabajadores este año (6.088 es su propuesta, pero las negociaciones sindicales reducirán esa cifra) para reducir su masa salarial. Es difícil calcular a priori cuánto ahorrará la compañía con este nuevo ERE, pero los datos del último proceso finalizado en 2024 es positivo: las indemnizaciones para despedir a los 3.400 empleados ascendieron a 1.300 millones (unos 380.000 euros por persona), pero la compañía asegura unos ahorros contables de 250 millones al año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  2. 2 Vídeo | Así fue el atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  3. 3 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  4. 4 Confinados los vecinos de un barrio de Arriondas por la fuga de una sustancia corrosiva de un camión
  5. 5 La Ruta del Cares, cerrada por un derrumbe
  6. 6 La nieve vuelve a condicionar el tráfico en Asturias: estas son las restricciones en las carreteras de montaña
  7. 7 Los autónomos «asfixiados» se manifiestan en Oviedo
  8. 8

    La UME se sumará al cerco a los jabalíes infectados de peste porcina
  9. 9 Feijóo convierte su acto en Madrid en un clamor de «elecciones ya»
  10. 10

    La industria asturiana encara el fin de año con una sangría de recortes en el empleo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Telefónica prepara el terreno para comprar por primera vez en su historia un competidor directo

Telefónica prepara el terreno para comprar por primera vez en su historia un competidor directo