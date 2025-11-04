El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El presidente de Telefónica, Marc Murtra. Reuters

Telefónica reduce a la mitad su dividendo para 2026

La teleco que preside Marc Murtra ha registrado un beneficio neto de 828 millones en los nueve primeros meses del año

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 08:10

Comenta

Telefónica reduce casi a la mitad su dividendo con cargo a los resultados de 2026, de los 0,30 euros por acción que paga actualmente ... a los 0,15 por acción. La medida se encuentra incluida en el Plan Estrategico que ha anunciado este martes la empresa que preside Marc Murtra y que tendrá vigencia hasta 2030. De esta forma, la operadora se ahorrará en torno a 850 millones de euros en 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  2. 2 El fuego calcina cinco vehículos de madrugada en Avilés
  3. 3 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  4. 4 Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano
  5. 5 Asturias estará este miércoles en alerta naranja por vientos de hasta 110 kilómetros por hora
  6. 6 Diez detenidos por estafar 300.000 euros mediante la compraventa de mercancía: hay víctimas en Asturias
  7. 7 Las puntuaciones de Manuel Rosety en el Sporting de Gijón - Las Palmas: un empate inteligente
  8. 8 El Principado sobre los correos de Claudia Montes: «eran confusos» y «no llegaron al presidente»
  9. 9

    Nuevos frentes en la educación asturiana, huelga incluida
  10. 10 El Sporting, a la espera de la Oficina de Patentes y Marcas para validar el escudo de la tercera equipación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Telefónica reduce a la mitad su dividendo para 2026

Telefónica reduce a la mitad su dividendo para 2026